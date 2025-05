Finge di essere un avvocato e raggira un’85enne: arrestato

Una voce tremante, spezzata dalle lacrime. È quella di un’anziana di 85 anni che, convinta di salvare il figlio da un guaio giudiziario, stava per consegnare tutti i suoi risparmi a uno sconosciuto.

Ma il destino ha voluto che in quel preciso momento, in via Lucio Papirio, passassero due Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Casilina.

I militari, insospettiti dalla presenza di un uomo con fare nervoso che si aggirava all’interno di un cortile condominiale, hanno deciso di seguirlo. Pochi istanti dopo, dalle scale del palazzo, hanno udito una voce maschile provenire da un appartamento: chiedeva insistentemente oro e denaro a una donna in evidente stato di agitazione.

Senza perdere tempo, i Carabinieri sono intervenuti. Il truffatore, un uomo di 34 anni, di origini ucraine e domiciliato a Napoli, ha provato a fuggire. Ma è stato immediatamente bloccato. Nelle sue tasche, i militari hanno trovato banconote e gioielli appena sottratti all’anziana, che non ha esitato a sporgere denuncia.

Il raggiro

Poco prima, la donna era stata contattata telefonicamente da un sedicente “Carabiniere” che, con voce autoritaria, le aveva riferito che il figlio era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. L’unico modo per evitare l’arresto, le aveva detto, era pagare una somma in contanti a un “avvocato” che sarebbe passato a breve.

Così, pochi minuti dopo, si è presentato alla sua porta proprio il 34enne, spacciandosi per il legale incaricato. La donna, terrorizzata e convinta di salvare il figlio, lo ha fatto entrare in casa e ha consegnato oro e denaro.

L’arresto e la misura cautelare

Grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri e agli accertamenti immediati, è stato possibile raccogliere gravi indizi di colpevolezza.

L’uomo è stato arrestato in flagranza e, su disposizione della Procura della Repubblica di Roma, condotto davanti al giudice per il rito direttissimo. Il Tribunale ha convalidato l’arresto e disposto per il 34enne l’obbligo di dimora nel comune di Napoli.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.