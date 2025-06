Finto passeggero ruba zaino a Fiumicino: arrestato ladro algerino in fuga verso le uscite

Sembrava un normale viaggiatore in attesa del volo, ma dietro quell’aria apparentemente distratta si nascondeva l’ennesimo borseggiatore in azione all’aeroporto di Fiumicino.

È finita con le manette ai polsi la mattina del 17 giugno per un cittadino algerino, sorpreso e arrestato dagli agenti della polizia di frontiera mentre tentava di dileguarsi con la refurtiva tra i corridoi del terminal.

Il furto si è consumato in pochi secondi. Approfittando della confusione del check-in, l’uomo – camuffato da passeggero – si è accodato a una coppia di viaggiatori in partenza per l’Argentina.

Quando ha visto il momento giusto, ha afferrato lo zaino di uno dei due senza farsi notare e ha preso la via delle uscite, cercando di confondersi con gli altri passeggeri.

A tradirlo, però, è stata l’attenzione degli agenti in servizio anti-borseggio, appostati proprio per contrastare questo tipo di reati. Il ladro è stato bloccato in pochi metri, con lo zaino ancora tra le mani. Recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario, il bottino è tornato al suo posto, insieme ai documenti e agli effetti personali contenuti all’interno.

L’arrestato, già noto alle forze dell’ordine, è stato accompagnato presso il C.P.R. (Centro di Permanenza per i Rimpatri) di Bari, dove attenderà il rimpatrio nel suo Paese d’origine, l’Algeria, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.