Finto poliziotto tenta il colpo alla Sapienza: arrestato dopo il furto a un autista

Un uomo che utilizzava la tecnica della truffa del “finto poliziotto” è stato arrestato grazie all’abilità investigativa del Commissariato Porta Pia.

Dopo una serie di denunce per furto e truffa ai danni di anziani, gli agenti hanno avviato una meticolosa indagine che ha portato all’individuazione del malfattore.

Il modus operandi del truffatore

Il malvivente si avvicinava sempre alle sue vittime spacciandosi per un poliziotto in difficoltà, guadagnando la loro fiducia prima di mettere in atto il furto.

Il suo obiettivo era sempre lo stesso: derubare i malcapitati approfittando della loro buona fede.

L’arresto nel cuore della Sapienza

Il truffatore è stato intercettato nei pressi dell’Università “La Sapienza” di Roma, dove ha cercato di mettere in atto l’ennesimo furto.

Si è avvicinato all’autista di un camion di consegna e, fingendo di essere un ispettore di polizia, ha simulato il furto dell’auto di servizio.

Dopo aver mostrato un tesserino falso e una pistola, ha convinto l’autista a dargli un passaggio.

Una volta a bordo, il truffatore ha messo in atto il piano, chiedendo al conducente di fermarsi per una scusa.

Approfittando della distrazione dell’autista, ha rubato il marsupio contenente 170 euro e vari oggetti personali, per poi fuggire.

La prontezza degli investigatori

Ad attenderlo, però, c’erano gli agenti del Commissariato Porta Pia che, dopo aver seguito tutte le sue mosse, lo hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato.

La Procura ha chiesto e ottenuto la convalida dell’arresto da parte del Giudice per le Indagini Preliminari. Il truffatore è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, pronto ad affrontare le conseguenze delle sue azioni.

