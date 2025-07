Le associazioni del raggruppamento sono: volontari per l’ambiente Roma Est odv, Comitato di quartiere nuova Tor Tre Teste Attiva, Associazione Città Alessandrina, ODV amici del parco Bonafede, Associazione ViverEco, APS EcoFriendlyRome, ETS Fusolab, Associazione Officine Sperimentali, ODV BuildON Italia, APS Polvere di Stelle, Associazione Ensemble Musica, Gruppo Informale Centro Sales, compagnia Teatrale Officina 23, circolo Sportivo ASD tiro dell’arco Parrocchia di San Tommaso D’Aquino.

Il 7 luglio 2025 presso l’assessorato Tutela Ambientale del Comune di Roma, con l’Assessore Sabrina Alfonsi, il Responsabile Unico Di Procedura, le Associazioni ed i Gruppi, associazioni e Comitati è stato firmato il Patto di collaborazione per il Parco Alessandrino, Palatucci e Tor Tre Teste.

