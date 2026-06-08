Fiumi di cocaina tra i ballatoi e cibo “fantasma” nei negozi: maxi-blitz della Polizia a Tor Bella Monaca e Finocchio

Una morsa simultanea per bonificare le piazze di spaccio della periferia est e passare al setaccio gli esercizi commerciali del territorio, a tutela della salute pubblica e del decoro urbano.

È il bilancio dell’ultimo servizio straordinario ad “Alto Impatto” pianificato dai poliziotti del VI Distretto Casilino, che hanno blindato il quadrante compreso tra Tor Bella Monaca, Borghesiana, Finocchio, Rocca Cencia e Grotte Celoni.

L’operazione a largo raggio si è conclusa con tre arresti in flagranza, tre denunce a piede libero, migliaia di euro di sanzioni amministrative e il sequestro di oltre 50 chili di prodotti alimentari potenzialmente pericolosi.

Il blitz in via dell’Archeologia: la cocaina nei cantieri e tra i cespugli

Sul fronte del contrasto al narcotraffico di strada, gli investigatori hanno fatto scattare uno street screening a tappeto nel cuore di via dell’Archeologia, supportati dal fiuto infallibile delle unità cinofile della Polizia di Stato.

I cani antidroga hanno guidato gli agenti verso i magazzini di rifornimento di tre giovani pusher extracomunitari, che avevano occultato le dosi in posti insoliti per eludere i controlli.

I poliziotti hanno monitorato a distanza le mosse di una prima coppia di spacciatori, scoprendo una precisa divisione dei ruoli: uno fungeva da vedetta sul ballatoio condominiale, mentre l’altro recuperava la droga da un cantiere edile in ristrutturazione per consegnarla ai clienti. Un terzo pusher, indipendente, gestiva invece le vendite da solo, attingendo le dosi da una micro-base ricavata nel verde di un cespuglio.

I due blitz lampo hanno permesso di sequestrare oltre 100 bustine di cocaina. Per i tre è scattato l’arresto, mentre un cliente è stato bloccato con la dose appena acquistata, denunciato e segnalato alla Prefettura come assuntore.

Strette sulla Metro C e la piaga del cibo “fantasma”

I controlli sono stati estesi anche ai nodi di scambio del trasporto pubblico. Lungo la linea della Metro C, a ridosso delle stazioni di “Borghesiana” e “Grotte Celoni”, gli agenti hanno fermato e denunciato a piede libero altri due giovani, trovati in possesso di quantitativi di hashish pronti allo smercio.

Parallelamente, la Polizia Amministrativa ha aggredito le irregolarità commerciali nei negozi di vicinato della zona. In una rivendita alimentare, gli ispettori hanno riscontrato gravissime violazioni nella filiera della sicurezza alimentare.

Il titolare è stato sanzionato con una multa da 1.500 euro poiché deteneva nei banchi frigo e sugli scaffali ben 53 chili di prodotti di origine animale e vegetale privi di tracciabilità.

La merce “fantasma”, potenzialmente rischiosa per i consumatori, è stata sequestrata e avviata all’immediata distruzione.

La scure dei controlli ha colpito infine una sala scommesse dello stesso quadrante. All’interno del locale, gli agenti hanno sorpreso i clienti a giocare alle slot machine in un orario vietato dalle normative comunali sul gioco d’azzardo: per il gestore è scattato un verbale amministrativo da 5.000 euro.

Tutti gli arresti eseguiti nel corso del servizio sono stati formalmente convalidati dall’Autorità Giudiziaria presso le aule del Tribunale di Roma.

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