Fiumicino, addio ai “furbetti dei parcheggi”: il sistema digitale blocca gli NCC che fotocopiavano i ticket

Aeroporti di Roma corre ai ripari contro un fenomeno che rischiava di trasformare i parcheggi riservati in una zona grigia di evasione e caos.

All’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, alcuni autisti NCC – i noleggi con conducente – riuscivano, da mesi, a entrare negli stalli loro riservati senza pagare regolarmente il ticket, ricorrendo a pratiche illecite come fotocopie dei biglietti o il passaggio dello stesso ticket tra più veicoli.

La scoperta

Il problema è emerso quando, qualche giorno fa, le sbarre dei parcheggi di T1 e T3 hanno smesso di aprirsi a chi presentava biglietti acquistati giorni prima.

La data sui ticket, prima rimossa per semplificare le operazioni, era stata reinserita, bloccando gli ingressi “irregolari”. Molti autisti hanno segnalato il disservizio a Giulio Aloisi, presidente di Anitrav, l’associazione di categoria, che ha subito interloquito con AdR.

“Ci sono stati fenomeni di truffa sui ticket, fotocopiandoli e riutilizzandoli più volte”, ha spiegato Aloisi. Una pratica scoperta dai controlli di Aeroporti di Roma, che ha subito chiarito: il ticket resta valido anche con data precedente, ma deve essere utilizzato una sola volta.

Il piano tecnologico

Per evitare nuovi episodi, da metà marzo verrà introdotto un sistema digitale basato sulla lettura automatica della targa. Gli NCC potranno registrare online il proprio veicolo e acquistare pacchetti di ingresso ai parcheggi riservati.

Al momento dell’accesso, il sistema riconoscerà automaticamente la targa, scalando l’importo dal conto prepagato, velocizzando così il passaggio e azzerando le possibilità di furbetti.

“Questo sistema – spiegano fonti di AdR Mobility – ha l’obiettivo di bloccare le pratiche illecite, velocizzare l’ingresso degli operatori e garantire maggiore sicurezza e trasparenza nei parcheggi dedicati agli NCC.”

Un problema antico

Fino a poco tempo fa, molti autisti acquistavano più biglietti insieme per non dover tornare ogni volta al “polmone” di via Zara, a circa 4 chilometri dai terminal, e ottimizzare i tempi. Alcuni, però, hanno trasformato questa pratica in abuso, permettendo a tre, quattro o addirittura cinque auto di passare con lo stesso ticket.

Con il nuovo sistema digitale, il passato dei furbetti dei parcheggi sembra destinato a chiudersi: tecnologia e controlli puntuali ridisegnano l’accesso agli stalli NCC, garantendo trasparenza e rapidità per chi opera correttamente.

