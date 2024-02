Fiumicino: Aggredisce una guardia giurata, arrestato dalla polfer

Pensava evidentemente di farla franca, un uomo che appena 24ore prima aveva malmenato una guardia particolare giurata. L’accaduto ai tornelli della stazione ferroviaria di Fiumicino.

Ad arrestarlo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale gli agenti della polfer di Fiumicino Aeroporto. Fermato dai poliziotti l’uomo, riconoscibile in quanto in possesso di un tablet di colore rosa, ha iniziato a dare in escandescenza e ad opporre resistenza nei confronti degli agenti.

Si è poi accertati che la persona in questione era l’autore delle lesioni commesse la sera prima contro il personale della vigilanza privata. Pertanto, al termine degli accertamenti di rito, è stato tratto in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e deferito per il reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.