Fiumicino, anziano colto da malore muore davanti al parcheggio PR3 dell’aeroporto Leonardo da Vinci

Tragedia questa mattina all’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino. Intorno alle 10, un uomo di 88 anni, residente ad Anzio, si è fermato con la propria auto in via Francesco Aurelio di Bella, davanti al parcheggio operatori PR3, colto da malore improvviso.

Secondo quanto ricostruito, l’anziano è riuscito a uscire dalla vettura prima di accasciarsi a terra. Sul posto sono subito intervenuti due operatori del pronto soccorso aeroportuale, che hanno iniziato le manovre di rianimazione.

Pochi minuti dopo è arrivato anche il 118, che ha proseguito i tentativi di soccorso insieme al team del pronto soccorso Adr. Nonostante gli sforzi congiunti, le manovre si sono rivelate inutili e il decesso dell’uomo è stato constatato sul posto.

Presenti anche i Carabinieri della stazione locale che vigilano l’area dello scalo, che hanno circondato la zona. La salma della vittima è stata messa a disposizione della famiglia.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.