Fiumicino: autista NCC sorpreso a sniffare cocaina in auto durante il servizio

Controlli serrati, verifiche a tappeto e tolleranza zero per chi viola le regole. Prosegue senza sosta l’attività della Polizia Locale di Roma Capitale nel settore del trasporto pubblico non di linea, con un obiettivo preciso: garantire legalità, tutelare gli operatori onesti e proteggere cittadini e turisti da abusi e truffe.

Tra i fronti più caldi resta l’area dell’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, dove gli agenti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) sono impegnati quotidianamente in servizi mirati di vigilanza. Ed è proprio qui che, nei giorni scorsi, è emerso un episodio che ha fatto scattare immediatamente l’intervento degli operatori.

Durante un controllo ordinario, gli agenti del Reparto Squadra Vetture hanno notato un conducente NCC di 62 anni fermo in un’area riservata.

Il suo atteggiamento ha insospettito i vigili: pochi istanti di osservazione sono bastati per cogliere un gesto inequivocabile, mentre l’uomo inalava una polvere bianca da un cartoncino all’interno del veicolo.

L’intervento è stato immediato. Dopo essersi qualificati, gli agenti hanno proceduto all’identificazione e alla perquisizione personale e del mezzo.

Oltre al cartoncino utilizzato, è stato rinvenuto anche uno strumento metallico cilindrico nascosto tra gli indumenti.

Il conducente è stato quindi accompagnato in ospedale per gli accertamenti tossicologici, che hanno confermato la positività alla cocaina. Per lui è scattata la denuncia per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con conseguente ritiro della patente.

Un caso che si inserisce in un piano di controlli molto più ampio. Dall’inizio dell’anno, le pattuglie del GPIT hanno effettuato circa mille verifiche nel settore, con oltre 120 rapporti disciplinari e circa 50 sospensioni di licenza. Numeri a cui si aggiungono più di 300 sanzioni e oltre 30 tra sequestri e fermi amministrativi.

Particolarmente intensa l’attività proprio nello scalo di Fiumicino: qui il Reparto Squadra Vetture ha portato a termine centinaia di controlli, con 9 sospensioni di licenze taxi e sanzioni per quasi 30mila euro.

Tra le irregolarità più frequenti, il procacciamento abusivo di clienti, il mancato rispetto dei turni e lo stazionamento fuori dagli spazi autorizzati.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.