Fiumicino, auto va a fuoco vicino alla Darsena: distrutte altre tre vetture parcheggiate

Attimi di forte apprensione nel cuore della mattinata a Fiumicino, dove un violento incendio ha distrutto un’autovettura in transito, finendo per danneggiare seriamente altri veicoli in sosta.

Il rogo si è sviluppato nel popoloso quadrante di Isola Sacra, a ridosso dell’area della Darsena, attirando l’attenzione di decine di residenti e passanti a causa di una spettacolare e densa colonna di fumo nero che si è sollevata nel cielo, visibile a chilometri di distanza.

L’allarme è scattato lungo via Anco Marzio. Per cause che sono tuttora oggetto di accertamento da parte delle forze dell’ordine, una Citroën Picasso è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme.

Il conducente, accortosi tempestivamente del fumo che fuoriusciva dal vano motore, è riuscito ad accostare il mezzo e ad abbandonare l’abitacolo prima che l’incendio si propagasse all’intera struttura dell’auto.

L’effetto domino sulle auto in sosta e il blitz dei pompieri

Il forte calore e le fiamme alimentate dal carburante hanno rapidamente generato un effetto domino, estendendosi ai mezzi parcheggiati lungo i marciapiedi adiacenti.

Stando ai primi rilievi effettuati sul posto, il rogo ha gravemente lambito e danneggiato altre tre vetture: un’Alfa Romeo Mito, una Fiat 500 e una Toyota Yaris.

La centrale operativa del 112 ha convogliato sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostia.

Gli uomini del 115 hanno lavorato a lungo, utilizzando liquidi schiumogeni per estinguere le fiamme e avviare le successive operazioni di raffreddamento e messa in sicurezza delle carcasse dei veicoli, scongiurando il rischio di esplosioni legate ai serbatoi.

Ripercussioni sul traffico stradale

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Fiumicino e i pattuglioni della Polizia Locale.

I caschi bianchi hanno provveduto a isolare temporaneamente il tratto stradale di via Anco Marzio interessato dalle operazioni di spegnimento, deviando i flussi di traffico verso le arterie secondarie.

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