Fiumicino, colazione da… 162 mila euro: passeggero gambiano fermato con contanti nei Corn Flakes

Altro che colazione da campioni: la sorpresa per un 46enne gambiano diretto nel suo Paese dell’Africa occidentale si è trasformata in un sequestro record.

Alla consueta ispezione dei bagagli all’aeroporto di Fiumicino, la Guardia di Finanza del comando provinciale di Roma, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha scoperto 162.620 euro in contanti nascosti… in scatole di Corn Flakes.

Il passeggero aveva oltrepassato senza problemi il controllo passaporti, ma all’ispezione dei bagagli il suo “trucco” è stato scoperto.

All’interno della scatola di cereali erano presenti contenitori più piccoli con banconote dai tagli di 5 a 100 euro, prevalentemente da 50 euro, mentre parte dei contanti era nascosta in scatole anonime.

L’uomo, incensurato, ha inizialmente negato di trasportare denaro, sostenendo poi di non sapere che fosse illegale portare con sé quella somma senza dichiarazione doganale.

In ogni caso, 152.620 euro sono stati sequestrati amministrativamente, mentre la Guardia di Finanza ha avviato accertamenti per stabilire se il denaro possa avere provenienza illecita.

