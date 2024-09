Fiumicino: controlli in aeroporto, 2 persone denunciate e 8 autisti Ncc sanzionati

I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno intensificato i controlli presso l’aeroporto di Fiumicino “Leonardo Da Vinci”.

Le operazioni hanno riguardato le uscite dei terminal e le aree commerciali dello scalo. Durante le verifiche, sono state denunciate due persone per tentato furto, sanzionati 8 autisti NCC per procurare clienti in zone non autorizzate, e multati due dipendenti di società di “car valet”.

Nel dettaglio, i Carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino hanno denunciato due individui che hanno tentato di eludere il pagamento ai duty free dell’aeroporto mentre attendevano la partenza dei loro voli.

L’intervento del personale di sicurezza, che ha subito allertato le forze dell’ordine, ha permesso di recuperare tutta la refurtiva, composta da cosmetici e profumi del valore di oltre 750 euro. I due passeggeri sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per tentato furto.

Le verifiche hanno anche mirato a contrastare l’attività abusiva di trasporto pubblico non autorizzato. Otto conducenti NCC sono stati sanzionati per aver cercato clienti illecitamente al di fuori delle aree designate, all’uscita del Terminal 3 arrivi. Le multe ammontano a circa 16.700 euro.

Inoltre, due degli autisti multati sono risultati privi della documentazione necessaria, e sono stati allontanati dallo scalo per 48 ore, con una multa aggiuntiva di 100 euro.

Infine, i Carabinieri hanno sorpreso e multato due dipendenti di diverse società di “car valet” per aver utilizzato in modo non autorizzato aree di sosta nella viabilità dell’area di servizio, prendendo in carico le auto dei clienti in partenza. Le sanzioni complessive ammontano a 4.128 euro.

