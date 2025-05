Fiumicino, due denunce per furto nei duty free e raffica di multe ai conducenti NCC

Doveva essere una normale attesa pre-volo, magari ingannata tra scaffali di profumi e bottiglie pregiate. Ma per due passeggeri in partenza dallo scalo di Fiumicino, la tentazione si è trasformata in una denuncia penale.

I due, forse convinti di passare inosservati tra i flussi costanti di viaggiatori, hanno cercato di superare le casse del duty free con merce non pagata: profumi e alcolici per un valore complessivo di circa 400 euro.

A notarli, però, è stato il personale della vigilanza che non ha perso tempo e ha immediatamente allertato i Carabinieri della Stazione Aeroporto.

L’intervento è stato rapido e risolutivo: refurtiva recuperata e viaggiatori – italiani – denunciati alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per tentato furto. Le valigie, probabilmente, sono partite senza di loro.

Ma non finisce qui. La giornata movimentata all’aeroporto “Leonardo Da Vinci” è proseguita anche all’esterno dei terminal, dove si è concentrata l’azione dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma.

Questa volta nel mirino sono finiti sei autisti NCC (noleggio con conducente), pizzicati mentre cercavano di accalappiare clienti appena sbarcati, violando le norme che regolano il trasporto pubblico non di linea.

Per loro è scattata una maxi-sanzione: oltre 12.700 euro complessivi. Nessuno dei sei autisti è riuscito a esibire la documentazione necessaria che attesti una prenotazione preventiva del servizio, obbligatoria per operare all’interno dell’aeroporto.

Oltre alle multe, a tutti è stato notificato anche l’ordine di allontanamento dallo scalo per 48 ore e un’ulteriore sanzione da 100 euro.

L’intervento rientra nel piano di controlli rafforzati disposti dai Carabinieri per garantire legalità e sicurezza all’interno e nei dintorni dello scalo romano, crocevia di milioni di viaggiatori ogni anno.

