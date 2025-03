Fiumicino, furti nei parcheggi dei centri commerciali: arrestato un ladro in flagrante

Blitz dei Carabinieri di Fiumicino nei parcheggi dei centri commerciali “Wow” e “Da Vinci“, obiettivi privilegiati dai ladri nelle ultime settimane.

L’operazione, mirata a prevenire e reprimere i reati predatori, ha portato all’arresto di un 27enne, sorpreso mentre tentava di forzare un’auto in sosta.

Colto sul fatto con gli arnesi da scasso

L’uomo, armato di attrezzi per l’effrazione, è stato bloccato in flagranza mentre stava infrangendo il finestrino di una vettura parcheggiata lungo la pubblica via. I militari, appostati nei pressi del parcheggio, sono intervenuti immediatamente, impedendo che il furto andasse a segno.

La refurtiva, recuperata poco dopo, è stata riconsegnata alla legittima proprietaria, che ha sporto denuncia-querela per il danno subito.

Durante la perquisizione, l’arrestato è stato trovato in possesso di strumenti da scasso, per i quali verrà denunciato in stato di libertà.

Arresti domiciliari con braccialetto elettronico

Informato dell’accaduto, il Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Civitavecchia ha disposto gli arresti domiciliari, misura poi confermata dal giudice durante l’udienza di convalida.

Vista la gravità del reato e i precedenti, è stato applicato anche il braccialetto elettronico per monitorare i suoi spostamenti.

L’operazione rientra in un piano di controlli rafforzati nei punti nevralgici di Fiumicino, pensato per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai turisti che frequentano le aree commerciali.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.