Fiumicino, vasto incendio in un cantiere navale: nube di fumo visibile a chilometri

Un violento incendio è divampato nella tarda mattinata di sabato 16 agosto a Isola Sacra, nel comune di Fiumicino.

Le fiamme sono partite da un cantiere di rimessaggio nautico tra via Monte Cengio e via Domenico Siciliani e in pochi minuti hanno avvolto diverse imbarcazioni e depositi di attrezzature, generando una densa colonna di fumo nero visibile anche a chilometri di distanza, fino a Ostia e all’entroterra romano.

L’allarme è scattato poco dopo le 11.30. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco provenienti da diversi distaccamenti della Capitale, supportati da autobotti, unità specializzate con maschere e bombole d’ossigeno e, in un secondo momento, anche da elicotteri antincendio. Alle operazioni partecipano anche la polizia locale, la capitaneria di porto e la protezione civile.

L’intervento si è rivelato complesso a causa della natura del materiale coinvolto: barche in vetroresina e depositi contenenti combustibili hanno alimentato le fiamme, trasformando i natanti in vere e proprie torce. L’obiettivo dei pompieri, oltre allo spegnimento, è quello di impedire che i relitti finiscano nel Tevere, con gravi rischi di inquinamento per l’ecosistema del fiume.

Secondo quanto riferito dal comando provinciale dei vigili del fuoco, non si registrano feriti né intossicati. Il vento proveniente dal mare ha però spinto la nube tossica verso la cittadina e l’entroterra, causando disagi ai residenti e facendo ricadere cenere e polveri anche su Ostia e Acilia.

Molti cittadini hanno raccontato di aver avvertito forti esplosioni, probabilmente dovute alla combustione di fusti di carburante presenti nell’area. Alcuni residenti parlano di una situazione di degrado e scarsa sicurezza nella zona dei cantieri navali, dove già nella notte precedente si era verificato un principio d’incendio.

Le cause del rogo restano da accertare. Le forze dell’ordine non escludono alcuna ipotesi, compresa quella dolosa. Solo pochi giorni fa, il 12 agosto, un altro incendio aveva colpito un cantiere nautico poco distante, in via delle Orcadi.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.