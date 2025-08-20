Fiumicino, la Polizia incastra quattro “latinos” borseggiatori tra i passeggeri: espulsi dall’Italia

Una normale giornata di arrivi all’aeroporto di Fiumicino si è trasformata in una trappola per quattro ladri che pensavano di farla franca.

Confondendosi tra i viaggiatori appena atterrati, hanno scelto la loro vittima: una passeggera italiana distratta per pochi istanti. In quell’attimo, la sua borsa è sparita.

Ma non avevano fatto i conti con gli occhi elettronici e soprattutto con la pazienza investigativa della Polizia di Frontiera Aerea di Fiumicino.

Dopo la denuncia della donna, gli agenti hanno passato al setaccio le immagini di videosorveglianza dello scalo.

Frame dopo frame, i movimenti sospetti dei quattro — tutti cittadini peruviani irregolari in Italia — sono stati ricostruiti con precisione. Un lavoro minuzioso che ha permesso agli investigatori di risalire fino alle abitazioni romane dei malviventi e bloccarli.

Per i quattro è scattato il trasferimento negli uffici dell’Ufficio Immigrazione: avviata immediatamente la procedura di espulsione, saranno condotti in un Centro per il Rimpatrio in attesa del rientro forzato nel Paese d’origine.

L’operazione si inserisce in una più ampia attività di contrasto ai furti nello scalo romano.

Solo nelle ultime settimane la Polizia di Frontiera aveva già arrestato un cittadino algerino specializzato nel derubare i turisti in attesa ai banchi del Terminal 3 e denunciato un dipendente infedele, sorpreso a sottrarre una shopping bag Yves Saint Laurent da 3.000 euro dai bagagli in transito.

