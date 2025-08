Fiumicino, paura a bordo di un Airbus: evacuati oltre 300 passeggeri per un guasto tecnico

Attimi di tensione nella serata di martedì 5 agosto all’aeroporto di Fiumicino, dove un guasto tecnico ha costretto all’evacuazione di oltre 300 persone a bordo di un volo intercontinentale in partenza per il Brasile.

L’allarme è scattato intorno alle 22:00, quando – durante le consuete procedure di sicurezza pre-volo – è stata rilevata un’avaria a una delle valvole del carburante di un Airbus A330 pronto a decollare verso Rio de Janeiro.

Evacuazione precauzionale: a terra 309 persone

Immediatamente è scattata la procedura di emergenza. In via del tutto precauzionale, i 296 passeggeri e i 13 membri dell’equipaggio sono stati fatti scendere dall’aeromobile per consentire gli accertamenti tecnici.

Sul posto sono intervenute tempestivamente tre squadre aeroportuali dei vigili del fuoco, pronte a fornire supporto e garantire la sicurezza delle operazioni.

Ripristinato il guasto, il volo decolla per il Brasile

Fortunatamente, dopo le verifiche e i controlli tecnici, il guasto è stato risolto e il velivolo ha ottenuto il via libera. Nella stessa notte, l’Airbus A330 ha potuto decollare regolarmente alla volta del Brasile, riportando alla normalità una serata iniziata con qualche brivido di troppo.

Nessun ferito, solo tanta prudenza

L’intervento, rapido e gestito con la massima efficienza, si è concluso senza conseguenze per passeggeri ed equipaggio.

