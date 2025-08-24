Fiumicino, raffica di controlli dei Carabinieri: stangata a NCC abusivi e procacciatori illegali di turisti

Controesodo estivo e controlli serrati. All’aeroporto Leonardo da Vinci i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno intensificato le verifiche, dentro e fuori lo scalo, per contrastare il fenomeno degli NCC abusivi e dei procacciatori non autorizzati.

Durante i controlli, un cittadino del Bangladesh, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso mentre offriva passaggi a turisti appena sbarcati da un volo proveniente dall’Irlanda.

L’uomo, che si trovava a bordo di un’auto già sottoposta a sequestro, è stato denunciato a piede libero, sanzionato nuovamente e destinatario di un provvedimento di allontanamento per 48 ore, oltre a una multa da 100 euro. Il veicolo è stato posto sotto sequestro per la seconda volta.

Non è stato un caso isolato. Nel corso delle stesse operazioni, i Carabinieri hanno notificato analoghi provvedimenti ad altri tre operatori NCC abusivi e a tre persone sorprese a procacciare clienti senza alcuna autorizzazione nell’area arrivi.

Il bilancio dei controlli parla chiaro: complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per un valore di 13.280 euro.

