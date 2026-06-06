Fiumicino, scippa il trolley griffato a una passeggera e corre verso la stazione: incastrato dai Baschi Verdi

Ha approfittato del caos e della stanchezza tipici dello sbarco da un lungo volo internazionale, puntando gli occhi su un bersaglio preciso: un trolley di marca, presumibilmente pieno di oggetti di valore.

Ma la fuga di un borseggiatore seriale all’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino è durata appena una manciata di minuti, interrotta dal tempestivo intervento dei militari della Guardia di Finanza.

L’episodio si è consumato nel cuore del terminal degli arrivi internazionali dello scalo romano.

I “Baschi Verdi” del Gruppo di Fiumicino, impegnati nei quotidiani servizi di perlustrazione e contrasto alla microcriminalità aeroportuale, sono entrati in azione a seguito delle grida disperate di una passeggera, accortasi all’improvviso del furto del proprio bagaglio a mano.

L’inseguimento tra la folla e il blocco alla stazione

Le indicazioni della vittima e di alcuni testimoni hanno fatto scattare una caccia all’uomo lampo tra i corridoi del terminal.

I finanzieri sono riusciti a individuare il fuggitivo mentre, trascinando la refurtiva, cercava di mimetizzarsi tra i viaggiatori per raggiungere la stazione ferroviaria interna allo scalo, snodo strategico che gli avrebbe garantito una rapida via di fuga verso il centro di Roma.

I militari lo hanno intercettato e bloccato un attimo prima che potesse salire a bordo del primo treno utile. Il soggetto, un volto già noto agli archivi delle forze dell’ordine e gravato da numerosi precedenti specifici per reati contro il patrimonio, è stato ammanettato con l’accusa di furto aggravato.

Il processo a Civitavecchia e il divieto di dimora

Condotto presso le aule del Tribunale di Civitavecchia per il processo con rito direttissimo, il malvivente ha visto convalidare il proprio arresto.

Il giudice, accogliendo interamente l’impianto accusatorio presentato dalle Fiamme Gialle, ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare del divieto di accesso e di dimora nel territorio del Comune di Fiumicino, un provvedimento mirato a tenerlo lontano dalle banchine dello scalo aereo.

Il prezioso trolley, contenente effetti personali e beni di significativo valore economico, è stato interamente recuperato dai finanzieri e prontamente restituito alla legittima proprietaria, che ha potuto così riprendere il suo viaggio senza ulteriori disagi.

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