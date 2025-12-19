Fiumicino, smantellata la banda dei furti nei magazzini dei voli di lusso

Una mattinata movimentata quella di sabato 14 dicembre 2025 a Fiumicino, dove i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia Aeroporti di Roma, coordinati dalla Procura di Civitavecchia, hanno smantellato una filiera di furti di alto valore all’interno dei magazzini di una società che rifornisce pasti a bordo di voli di primissimo livello internazionale.

Tutto è iniziato con il sospetto di ammanchi nella merce. Alcuni dipendenti e complici esterni avrebbero sottratto prodotti ittici di pregio, del valore stimato in oltre 30.000 euro, cercando di farli sparire tra veicoli e abitazioni private.

Ma l’attenzione degli investigatori ha permesso di rintracciare la refurtiva: parte era nascosta a bordo di un veicolo utilizzato per il trasporto, il resto in un appartamento a Fiumicino.

Le indagini sono scattate a seguito di una denuncia presentata dal legale rappresentante dell’azienda, insospettito dai continui ammanchi.

Attraverso attività di osservazione, controlli e raccolta di prove tecniche, i Carabinieri sono risaliti ai responsabili e hanno recuperato l’intera merce, restituendola alla società.

Il risultato dell’operazione è stato immediato: quattro persone sono state arrestate e poste a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Due arresti sono stati convalidati, mentre per tutti i coinvolti è stato disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

