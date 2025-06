Fiumicino: soldi, appalti e carte di credito. Arrestati 2 dipendenti comunali e 2 imprenditori

Un fiume di denaro, carte di credito ricaricate come bancomat personali, appalti cuciti su misura. Nel cuore del Comune di Fiumicino, ciò che doveva essere sostegno alle fasce più fragili si è trasformato – secondo la Procura di Civitavecchia – in un sistema consolidato di corruzione e favoritismi.

A gestirlo, secondo gli inquirenti, erano due dipendenti pubblici – un funzionario e un dirigente dell’area delle politiche sociali – finiti agli arresti domiciliari, insieme a due imprenditori privati, tutti con braccialetto elettronico e divieto assoluto di contatti esterni.

Il meccanismo era rodato e semplice: in cambio di appalti milionari, gli imprenditori garantivano ai funzionari comunali carte di credito prepagate, con cui venivano pagati acquisti personali – da Amazon alla Metro – fino a catering per feste private. Ma non solo.

Il sistema, dicono gli investigatori, era tanto capillare da includere “soffiate” sugli appalti in preparazione, con i bandi anticipati agli amici imprenditori e scadenze modellate sulle loro esigenze.

Le gare? Spesso evitate. Il trucco era lo spezzettamento degli appalti, per restare sotto la soglia comunitaria e procedere con affidamenti diretti o proroghe.

Così, tra il 2016 e il 2023, sono stati aggiudicati servizi per circa 950.000 euro. Ma il volume reale d’affari – guardando le fatture – sfiora i 4,6 milioni. Ad un altro imprenditore sono andate 22 commesse per un totale di oltre 1,3 milioni di euro. Il tutto documentato dall’albo comunale, ma ora al vaglio degli inquirenti.

L’inchiesta si muove intorno ai servizi sociali e ai progetti per l’accoglienza degli immigrati: interventi sociosanitari, coadiuvamento degli uffici, trasporto disabili e addirittura eventi pubblici a Fiumicino, Fregene, Focene e Maccarese.

Secondo la Procura, “imbarazzante” è il grado di commistione tra pubblico e privato. “Abbiamo assistito a funzionari che agivano in nome e per conto delle imprese coinvolte”, spiega il procuratore. Non un episodio isolato, ma una dinamica sistematica e duratura.

Le intercettazioni telefoniche raccolte in questi mesi hanno svelato un clima di piena confidenza: i dirigenti pubblici agivano da facilitatori, suggerendo tempi, modi e contenuti dei bandi. In cambio? Vantaggi privati e copertura per ogni spesa.

La gravità dei fatti è testimoniata dalle misure adottate dal gip: braccialetto elettronico, divieto di comunicazioni con chiunque al di fuori dei familiari, segno che per la magistratura c’è rischio concreto di inquinamento delle prove e reiterazione del reato.

