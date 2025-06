Fiumicino, stretta contro abusivi: 5 NCC e un tassista sanzionati dai Carabinieri

Continuano senza sosta i controlli serrati dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma all’interno dello scalo internazionale “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino. L’obiettivo è contrastare con fermezza l’esercizio abusivo del trasporto pubblico non di linea, fenomeno che da tempo crea disagi e concorrenza sleale.

Nel corso di una recente operazione, i militari della Stazione Aeroporto di Fiumicino hanno colto in flagrante cinque conducenti NCC (noleggio con conducente) e un tassista abusivo intenti a procacciare clienti in modo illecito all’uscita del Terminal 3 – Arrivi, fuori dagli stalli autorizzati e senza alcun titolo valido.

Per loro sono scattate sanzioni salate, per un totale complessivo di quasi 11.000 euro. Ma non è tutto: ulteriori accertamenti hanno rivelato che nessuno di questi autisti era in possesso della documentazione che attestasse la richiesta regolare della prestazione, il che ha portato all’emissione di un ordine di allontanamento dallo scalo per 48 ore e a una multa aggiuntiva di 100 euro ciascuno.

Non solo. Sempre durante i controlli, è stato notificato un Daspo Urbano – divieto di accesso alle aree urbane per la durata di due anni – nei confronti di un 61enne già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo era stato più volte sorpreso e allontanato mentre continuava a offrire illegalmente servizi di trasporto ai passeggeri, ostacolando così il normale svolgimento delle attività aeroportuali.

