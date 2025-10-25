Fiumicino, stretta dei Carabinieri contro i tassisti abusivi: 70mila euro di multe e un arresto per furto di carburante

Controlli a tappeto all’aeroporto “Leonardo da Vinci”. Nel corso di settembre e ottobre, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma Fiumicino hanno passato al setaccio le aree arrivi dei terminal per contrastare il fenomeno — sempre più diffuso — del trasporto pubblico abusivo e del procacciamento illecito di clienti ai danni dei viaggiatori appena sbarcati nella Capitale.

Il bilancio è pesante: 32 sanzioni amministrative, per un totale di 70mila euro di multe, sono state elevate nei confronti di 21 autisti NCC irregolari e di 11 persone completamente prive di licenza, sorprese mentre cercavano di convincere i passeggeri a salire a bordo dei loro veicoli.

Per 31 conducenti è scattato anche il Daspo urbano, con ordine di allontanamento per 48 ore dall’area aeroportuale, come previsto dal decreto Minniti.

Le verifiche, condotte anche in collaborazione con l’ENAC, hanno fatto emergere numerose violazioni alle norme di accesso e stazionamento negli spazi dell’aerostazione.

Un fenomeno, quello dei “tassisti abusivi”, che da anni rappresenta una piaga per i turisti e per l’immagine degli scali romani.

Proprio per questo la Prefettura di Roma ha istituito un tavolo interforze permanente per coordinare le attività di prevenzione e contrasto all’interno del principale hub italiano.

Ma non è tutto. Nel corso delle stesse settimane, i Carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino hanno anche arrestato un 42enne romano, autista di una società di autotrasporti della zona di Cargo City, accusato di furto aggravato di carburante.

Dopo la denuncia del legale rappresentante dell’azienda, che lamentava ammanchi ingenti di gasolio dai mezzi aziendali, i militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo trovando 335 litri di carburante rubato.

La refurtiva è stata recuperata e restituita alla società, mentre il 42enne è finito agli arresti domiciliari.

