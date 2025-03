Fiumicino, stretta dei Carabinieri: denunciati 3 ladri nei duty free e sanzionati 8 autisti NCC

Non si fermano i controlli dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma presso lo scalo di Fiumicino “Leonardo Da Vinci”, con un’attenzione particolare alle uscite dei Terminal.

Nell’ultima operazione, i militari hanno denunciato 3 persone per tentato furto nei duty free e sanzionato 8 autisti NCC sorpresi a procacciare clienti in modo illecito.

Il primo intervento è scattato quando il personale addetto alla sicurezza ha notato movimenti sospetti nei negozi duty free all’interno dell’aeroporto.

I Carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino sono intervenuti prontamente, bloccando 3 viaggiatori che, in attesa del loro volo, hanno cercato di superare le casse senza pagare la merce.

La refurtiva, del valore complessivo di circa 3.000 euro, era costituita principalmente da prodotti di profumeria di lusso.

I tre sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Civitavecchia con l’accusa di tentato furto.

Parallelamente, i Carabinieri hanno intensificato i controlli contro l’abusivismo nel trasporto pubblico non di linea.

Durante le verifiche all’uscita del Terminal 1 degli arrivi, hanno sorpreso otto conducenti NCC intenti a procacciare clienti in modo irregolare, al di fuori delle aree autorizzate.

Per loro sono scattate sanzioni per un totale di circa 16.500 euro. Inoltre, da un approfondimento sui documenti, è emerso che cinque degli autisti sanzionati erano anche sprovvisti della documentazione che attestava la prenotazione del servizio.

Oltre alla multa, i conducenti hanno ricevuto un ordine di allontanamento dallo scalo per 48 ore e una sanzione aggiuntiva di 100 euro.

I controlli, assicurano i Carabinieri, proseguiranno nei prossimi giorni per garantire la sicurezza dei viaggiatori e contrastare ogni forma di illegalità all’interno dello scalo romano.

