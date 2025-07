Fiumicino, stretta dei Carabinieri sui “car valet” abusivi: chiusa una rimessa

Controlli a tappeto intorno all’aeroporto di Fiumicino. La scorsa mattina, i Carabinieri della Stazione di Fiumicino e quelli della Compagnia Aeroporti di Roma hanno passato al setaccio parcheggi, depositerie e aree di sosta nei pressi dello scalo “Leonardo da Vinci”, con un obiettivo preciso: verificare la regolarità dei servizi di car valet.

L’operazione ha portato alla notifica di un’ordinanza di cessazione dell’attività al gestore di una rimessa in via Italo Alesi. Secondo quanto accertato dai militari, l’attività sarebbe stata oggetto di passaggi di gestione tra più società senza le dichiarazioni e le autorizzazioni previste per legge.

Ma non è tutto. I Carabinieri hanno individuato anche quattro appezzamenti di terreno agricolo – formalmente classificati come “agricolo e/o pascolo” e sottoposti a vincoli paesaggistici – utilizzati di fatto come parcheggi abusivi da parte di quattro diverse società di car valet. Terreni in cui, secondo gli accertamenti, si svolgeva attività di rimessa senza alcun titolo autorizzativo.

I militari hanno già richiesto il sequestro delle aree e avviato ulteriori approfondimenti per ricostruire le eventuali responsabilità penali e amministrative.

Il blitz rientra in un più ampio piano di controlli volti a contrastare il fenomeno, spesso sommerso, dei servizi di parcheggio e custodia veicoli nei pressi dell’aeroporto, una zona dove la concorrenza è alta e non sempre rispettosa delle norme.

L’attenzione resta alta: i Carabinieri continueranno a monitorare l’area per garantire il rispetto delle regole e la tutela dei viaggiatori che, ignari, potrebbero affidare le proprie auto a gestori non in regola.

