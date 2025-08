Flaminio, la ciclabile fa discutere: residenti in rivolta, Legambiente risponde

C’è chi guarda con entusiasmo ai cantieri del Grab, il grande raccordo anulare delle biciclette, immaginando un futuro più verde e meno caotico. E c’è chi invece si sente defraudato del proprio quotidiano, del posto auto sotto casa, della normalità.

Soprattutto ora, in via Guido Reni, dove la ciclabile – una delle tratte più attese del Grab – sta prendendo forma, ma non senza lasciare dietro di sé polemiche e tensioni.

E’ arrivata sul tavolo del Comune una petizione firmata da oltre 200 residenti, che chiedono la sospensione dei lavori “finché non ci sia piena condivisione”. In ballo, dicono, non c’è solo l’asfalto, ma la vivibilità del quartiere. Chiedono un tavolo di confronto pubblico, valutazioni alternative, soprattutto per salvare il numero attuale di parcheggi. “Non siamo contrari alla ciclabilità – chiariscono alcuni firmatari – ma questo progetto lo scopriamo solo ora, e a noi così non va”.

Ma per Legambiente, la battaglia è un déjà-vu.

“È da dieci anni che se ne parla”, tuona l’associazione ambientalista. “Il Grab non è un’idea calata dall’alto, ma il frutto di un lungo percorso partecipato. Chi lo contrasta oggi fa finta di non sapere o vive altrove”. Il tono si fa duro, quasi definitivo: “Non si può rallentare un progetto che migliorerà la qualità della vita solo per mantenere qualche decina di parcheggi sotto casa. Roma ha troppi spazi occupati dalle auto, e non abbastanza per chi vuole muoversi a piedi o in bici”.

Il progetto del Grab, dopo anni di revisioni, è diventato uno dei simboli della nuova mobilità romana. Un anello ciclopedonale che punta a connettere i quartieri della città, favorendo gli spostamenti dolci, la vivibilità urbana e un’idea diversa di spazio pubblico. In via Guido Reni – affermano dal Campidoglio – la ciclabile porterà sicurezza, bellezza, valorizzazione dell’intero quadrante.

Ma lo scontro, come spesso accade nella Capitale, è tra visioni contrapposte di città. Da una parte chi guarda avanti e sogna Roma più europea, meno caotica, più accessibile. Dall’altra chi teme che la transizione venga imposta senza ascolto, e che il cambiamento arrivi troppo in fretta, lasciando indietro le necessità di tutti i giorni.

Intanto i lavori proseguono. Le ruspe non si fermano. E la ciclabile – almeno sulla carta – potrebbe diventare una delle più belle d’Europa, secondo le stime di Legambiente.

