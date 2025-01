Fleming, la nuova piazza Monteleone di Spoleto

E’ stato presentato oggi, nel corso di un incontro pubblico al Fleming, il progetto preliminare di riqualificazione di Piazza Monteleone di Spoleto.

Elaborato dallo studio Adat il progetto prevede di trasformare l’attuale piazza in un’oasi urbana, che possa ospitare eventi e momenti di socialità, per accogliere diverse generazioni in ogni momento della giornata.

Al mattino sarà animata dal mercato, nel pomeriggio offrirà ai giovani un’area sicura per giocare e socializzare mentre di sera, un nuovo sistema di luci restituirà un’atmosfera intima e accogliente.

La piazza conserverà una matrice geometrica, con una riorganizzazione degli spazi: a nord, un’area di sosta e servizio, al centro il mercato protetto da una copertura leggera in vetro con fotovoltaico integrato, e a sud, uno spazio aperto e flessibile per accogliere spettacoli, eventi e momenti di socialità.

Infine, nuovo protagonismo del verde, con 16 alberi, che introdurranno un ecosistema nel cuore del quartiere.

“Il percorso avviato per la sua riqualificazione, attesa da decenni e ora iniziata, ha l’obiettivo di restituire finalmente dignità all’intera zona, valorizzare il quartiere e consegnare alla cittadinanza un luogo accogliente, vivibile e sostenibile.

Un impegno preso in campagna elettorale e portato avanti in questi tre anni con responsabilità e costanza”, hanno dichiarato il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’assessore municipale al Commercio e alle Attività Produttive, Tommaso Martelli.

Nel 2023, hanno spiegato, sono stati stanziati i fondi, 200 mila euro per la progettazione e ulteriori due milioni e ottocento mila euro per gli interventi.

Nel 2024 il progetto è stato affidato allo studio ADAT. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo e l’affidamento della gara, il prossimo obiettivo sarà quello di iniziare i lavori entro quest’anno.

