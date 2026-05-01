Flotilla, migliaia in piazza a Roma: blocchiamo tutto, Palestina libera

Una marea di bandiere e slogan ha attraversato il centro di Roma, nella giornata di ieri giovedì 30 aprile, trasformando il cuore della città in un palcoscenico di protesta.

Circa quattromila persone si sono radunate nei pressi del Colosseo per manifestare contro le recenti operazioni militari israeliane, con un corteo che ha unito attivisti, studenti e sigle sindacali.

A innescare la mobilitazione è stato l’episodio dell’abbordaggio della Global Sumud Flotilla, avvenuto nelle acque al largo di Creta, che ha acceso la rabbia di una piazza già sensibile al conflitto in Medio Oriente.

Il corteo si è mosso inizialmente verso Piazza Santi Apostoli, ma una volta raggiunta l’area è stato deviato dalle forze dell’ordine per motivi di sicurezza.

I manifestanti hanno quindi cambiato direzione, attraversando il rione Monti e percorrendo Via Cavour fino ad arrivare a Piazza dei Cinquecento, dove la manifestazione si è conclusa.

In testa al corteo, uno striscione con una scritta netta: “Israele stato terrorista, blocchiamo tutto”. Parole che sintetizzano il clima della protesta, caratterizzata da toni duri e richieste politiche altrettanto radicali, tra cui la sospensione dei rapporti diplomatici con lo Stato di Israele.

La piazza si è presentata eterogenea e compatta: accanto alle associazioni della diaspora palestinese e ai movimenti studenteschi, hanno sfilato sindacati di base, collettivi e centri sociali.

Una galassia di realtà diverse, unite dalla volontà di denunciare quanto accaduto e chiedere un cambio di rotta nelle relazioni internazionali.

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