“Flowers” e non solo, al Chiostro del Bramante

“Flowers. Meravigliosa Natura” è una bellissima mostra proposta dal DART che rappresenta anche un approfondimento di tematiche tra arte e ambiente, occasione museale aperta al pubblico dal 18 marzo al 6 settembre 2026 al Chiostro del Bramante, in via della Pace (Piazza Navona, Roma) a pochi passi dai principali siti turistici della Capitale: Pantheon, Piazza Campo de ‘Fiori, Largo di Torre Argentina, Fontana di Trevi, Castel Sant’Angelo.

La società DART- Chiostro del Bramante, nata da un progetto visionario di Patrizia de Marco e oggi in capo a Laura de Marco, Giulia de Marco e Natalia de Marco, avendo curato la riconversione degli spazi adibiti all’attività conventuale a spazi espositivi, ha creato un polo culturale delle arti visive di riferimento per la Città di Roma e nel mondo, valorizzando e promuovendo il Chiostro del Bramante stesso. DART- Chiostro del Bramante ha inoltre realizzato l’apertura di una caffetteria- bistrot e di un bookshop.

Il Chiostro del Bramante ha iniziato con un precedente capitolo espositivo che ha avuto un enorme successo di pubblico, dal titolo “Flowers. Dal Rinascimento all’intelligenza artificiale”. In continuità con il primo lo sguardo si amplia e se nel primo capitolo il fiore era posto al centro della riflessione come elemento simbolico, politico e poetico, in “Flowers. Meravigliosa Natura” troviamo una estensione a tutta la Natura come universo organico e mutevole in cui forme vegetali e animali, elementi marini e molteplici specie convivono e dialogano in un equilibrio dinamico.

Questa seconda mostra “Flowers. Meravigliosa Natura” inoltre prevede una rimodulazione e un ampliamento dei contenuti scientifici, arricchiti dall’integrazione di nuovi e significativi prestiti provenienti da prestigiose collezioni italiane, tra cui la Biblioteca Casanatense, la Villa Medicea di Poggio a Caiano, Museo della Natura Morta, la Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia e il Museo Civico di Zoologia di Roma. Una collaborazione che valorizza il ruolo delle collezioni pubbliche, civiche e statali, custodi di un patrimonio di straordinaria rilevanza storico-artistica e scientifica.

In mostra tre macro-sezioni: Arte ed ecologia, Arte e scienza, Arte e politica

Al pubblico si offre un itinerario in cui opere antiche e contemporanee si confrontano in un continuo gioco di rimandi, connessioni e suggestioni, perciò la mostra riunisce artisti nazionali e internazionali presentando opere che spaziano dal Seicento fino alla contemporaneità, includendo lavori realizzati con le più recenti tecnologie e con l’intelligenza artificiale, a testimonianza di un dialogo costante tra tradizione e innovazione.

Il percorso di Flowers. Meravigliosa Natura si arricchisce quindi di nuovi innesti e contenuti scientifici: grazie a importanti prestiti del Museo Civico di Zoologia di Roma e della Sovrintendenza Capitolina. Sarà anche possibile ammirare il diorama dedicato agli Oceani e alla Foresta Bavarese, in dialogo con nuove opere e installazioni contemporanee — tra cui Enter the Plastocene di Tamiko Thiel and/p e Sunday’s lunch 02 di Eugenio Tibaldi — con le opere del XVII e XVIII secolo di Margherita Caffi, Filippo Teodoro di Liagno detto Filippo Napoletano e Pietro Neri Scacciati.

Completano la narrazione nuovi prestiti di Tracey Bush, Rob and Nick Carter, Ann Carrington e un nucleo inedito di lavori di Zadok Ben-David, ampliando la riflessione su biodiversità, fragilità degli ecosistemi e responsabilità collettiva. Una mostra che, come un organismo vivente, continua a evolversi, trasformarsi e sorprendere.

Le attività per i bambini e il Dipartimento educativo

Si propongono nel progetto espositivo, attività per scuole, bambini, famiglie e adulti, programmi estivi e visite inclusive su prenotazione, tra cui percorsi in LIS e tattili.

Nella mostra “Flowers. Meravigliosa natura” si dedica particolare attenzione al pubblico delle famiglie e dei più piccoli, con strumenti pensati per rendere la visita accessibile e condivisa. Nel percorso espositivo è presente un itinerario kids, con didascalie collocate a un’altezza adatta ai bambini e pensate per una lettura condivisa tra grandi e piccoli.

Una sala della mostra è dedicata alla sperimentazione e al gioco: qui i bambini, con la supervisione degli adulti, possono rielaborare liberamente l’esperienza di visita creando fiori speciali, pensati come lenti attraverso cui osservare il mondo, utilizzando i materiali messi a disposizione. Un’attività che invita a immaginare, esplorare e scoprire insieme nuovi modi di guardare la natura.

Infine per facilitare l’accesso, è disponibile su richiesta anche il servizio Pedibus, con partenza e rientro da Lungotevere Tor di Nona, angolo via Zanardelli, fuori ZTL. La partecipazione ha un costo di 60 euro a giornata, comprensivo di pasti, materiali e biglietto di ingresso alla mostra.

Per informazioni e prenotazioni: infomostra@chiostrodelbramante.it.

Per ulteriori approfondimenti si consiglia – https://www.chiostrodelbramante.it/

Le foto dell’articolo sono di Valter Sambucini

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