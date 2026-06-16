Fogli(e) in Fiera nel segno di Plinio Perilli

Saranno quattro giorni interamente dedicati ai libri, alle idee e all’editoria indipendente quelli che dal 18 al 21 giugno 2026 animeranno gli spazi dell’Ex Dogana – The Social Hub in Via dello Scalo San Lorenzo 10 a Roma, con la terza edizione di Fogli(e) in Fiera, la manifestazione dedicata alla piccola e media editoria indipendente inserita nel programma della Festa della Lettura 2026del Municipio II di Roma Capitale. Ingresso gratuito.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione Il Talento di Roma – fondata e presieduta da Chiara Mazza – in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Municipio II di Roma Capitale, rappresenta uno degli appuntamenti centrali della Festa della Lettura, la rassegna che per tutta la primavera e l’inizio dell’estate sta trasformando il territorio municipale in un grande laboratorio culturale diffuso attraverso incontri, spettacoli, gruppi di lettura, presentazioni editoriali e percorsi interdisciplinari dedicati al tema dell’edizione 2026: Parole oltre ogni confine.

Nata con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale rappresentato dagli editori indipendenti, Fogli(e) in Fiera riunirà per quattro giorni decine di realtà editoriali, autori, giornalisti, artisti, lettori e operatori culturali, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere cataloghi, collane e progetti che contribuiscono quotidianamente alla pluralità del panorama librario italiano.

Tra le case editrici presenti figurano Alterego, Argento Dorato, Astro Edizioni, Controversi, Croce Edizioni, Edizioni Botteghe Invisibili, Edizioni dell’Ippogrifo, Ensemble, Edizioni Il Lupo, Entheos, Exòrma, Future Fiction, Gagio Edizioni, Giazira Scritture, Graphe Edizioni, Graphofeel, Il Piroscafo, Il Ramo e la Foglia, Kaba Edizioni, Kulturjam, Lorusso Editore, Mauvais Livres, Paesi Edizioni, Rogas Edizioni, Rubbettino, Serradifalco Editore, TAB Edizioni e Voland, accanto a numerose altre realtà del settore che contribuiscono alla ricchezza e alla varietà del panorama editoriale indipendente italiano.

Una presenza che restituisce pienamente la bibliodiversità del settore, mettendo in dialogo piccole case editrici di ricerca e realtà editoriali più strutturate, accomunate da una forte identità culturale e da cataloghi capaci di esplorare linguaggi, generi e prospettive differenti.

Accanto agli editori saranno inoltre presenti associazioni culturali, realtà del terzo settore, collettivi e progetti impegnati nella promozione della lettura, della partecipazione culturale e dei diritti civili, tra cui Amnesty International, FuoriRiga –attiva dal 2014 presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Casal del Marmo di Roma, dove gestisce la biblioteca e sviluppa progetti culturali rivolti ai giovani detenuti –, Pagina Bianca Docx, l’associazione Lauro Editore, Scaduto Studio Creativo e il collettivo Amici Lettori e Scrittori, contribuendo ad ampliare ulteriormente il dialogo tra editoria, cittadinanza attiva, diritti, creatività e pratiche culturali condivise.

Accanto agli stand editoriali, la manifestazione proporrà un fitto calendario di appuntamenti che intrecciano letteratura, teatro, musica, giornalismo, poesia e arti performative, offrendo un ampio sguardo sulle forme della produzione culturale contemporanea.

La programmazione delle quattro giornate apre inoltre il dialogo tra il mondo del libro, le altre arti e il territorio, valorizzando esperienze culturali capaci di coinvolgere pubblici differenti e di favorire l’incontro tra linguaggi espressivi diversi.

L’edizione 2026 di Fogli(e) in Fiera è inoltre idealmente dedicata a Plinio Perilli, poeta, scrittore, critico letterario e giornalista tra le figure più autorevoli e originali della cultura italiana contemporanea, recentemente scomparso. Autore di una vasta produzione poetica, narrativa e saggistica, Perilli ha attraversato per decenni il panorama culturale italiano collaborando con quotidiani, riviste, istituzioni e festival, ma soprattutto scegliendo di affiancare costantemente il mondo dell’editoria indipendente, sostenendo autori, editori e progetti culturali spesso lontani dai grandi circuiti commerciali. Una scelta culturale e professionale coerente con la sua idea di letteratura come spazio di libertà, ricerca e confronto, che rende particolarmente significativa la decisione degli organizzatori di dedicare simbolicamente a lui questa edizione della manifestazione.

A rendere concreta questa dedica sarà uno degli appuntamenti più significativi dell’intero programma: il 18 giugno alle 20.30 si terrà Omaggio a Plinio Perilli, incontro moderato dalla giornalista di Rai 1 Carmen Di Stasio che riunirà scrittori, poeti, giornalisti e protagonisti della vita culturale italiana che hanno condiviso con Perilli percorsi professionali e rapporti di amicizia.

Tra gli interventi sono previsti quelli di Eraldo Affinati, Maria Jatosti, Francesco Paolo Memmo, Gabriella Sica, Marco Palladini e Lucianna Argentino, insieme ad altri ospiti che contribuiranno a restituire il ritratto di uno degli intellettuali più autorevoli e generosi della scena culturale contemporanea. Attraverso testimonianze, letture e ricordi, l’appuntamento renderà omaggio a un autore che ha lasciato un segno profondo nella cultura italiana e che ha fatto della vicinanza agli editori di ricerca e alle realtà culturali indipendenti una delle cifre più riconoscibili del proprio percorso.

Particolarmente atteso anche l’incontro del 19 giugno dedicato alla presentazione del sesto numero della rivista Barrio, intitolato Viva lo sport?, che vedrà la partecipazione di Boris Sollazzo, Sandro Bonvissuto, Andrea Bosca, Giorgio Marasco, Andrea Bindi, Alessandro Nizegorodcew, Marianna Saponara e altri autori e collaboratori della rivista. Un’occasione per riflettere sullo sport come fenomeno culturale, sociale e narrativo, ben oltre la sua dimensione agonistica.

Fogli(e) in Fiera apre inoltre il proprio programma al dialogo con altre arti e con il territorio, superando i confini tradizionali della presentazione libraria. Ne sono esempio il reading musicale del 18 giugno alle 18.30 tratto da A Bologna con Francesco Guccini. Geografia poetica all’ombra delle Torri di Matteo Chiavarone (Giulio Perrone Editore), con la partecipazione del musicista Claudio Mancini; la presentazione con laboratorio per bambini dai 4 anni, il 21 giugno alle 16.00, del libro Il Grande Libro dei Tarli (Exòrma Edizioni), a cura di Tommaso Lisa; Pagine di Tango, il 20 giugno alle 19.00, con Mimma Mercurio, Mariano Navone e la Compañia Meditango e il concerto del Coro del Mercato Trieste del 21 giugno alle 18.00, diretto dal M.° Fabrizio Adriano Neri, con Edina Back al pianoforte e Nino Testa al violoncello.

Accanto alla dimensione letteraria e artistica, Fogli(e) in Fiera conferma anche una particolare attenzione ai temi sociali, politici e civili che attraversano il dibattito contemporaneo. Ne sono testimonianza la presentazione, il 19 giugno alle 18.30, del volume Una nuova idea di Paese di Giovanni Marconi (Rubbettino), occasione di riflessione sulle prospettive del sistema politico e sociale italiano; l’incontro dedicato a Romarcobaleno di Francesco Angeli (Giulio Perrone Editore), in programma il 20

giugno alle 20.30, nella giornata del Roma Pride; e soprattutto l’evento conclusivo della manifestazione, Risposta repressiva, promosso da Amnesty International Italia il 21 giugno alle 20.30, con Giacomo Stallone, Federica Sabatini e Laura Renzi, incentrato sul tema della criminalizzazione del diritto di protesta e il rapporto tra diritti civili, libertà di espressione e partecipazione democratica.

Fogli(e) in Fiera rappresenta inoltre uno snodo centrale all’interno del più ampio calendario della Festa della Lettura, che continuerà ad animare il territorio municipale anche dopo la conclusione della fiera. Parallelamente agli appuntamenti dell’Ex Dogana proseguiranno, infatti, le iniziative diffuse della manifestazione, a partire dalla rassegna Sconfinamenti teatrali, ospitata nei lotti del Tiburtino II nell’ambito delle celebrazioni per il centenario del quartiere, con gli spettacoli Brigantesse – Storie d’amore e di fucile di Andrea Del Monte (20 giugno), La vita ha ragione, in ogni caso, con Antonella Civale e Cesare Botta (21 giugno), Flaiano a Teatro, a cura di Rogas Edizioni (25 giugno) con Alessandro Carlomusto e Luca Fazzolari e Puzzle Pasolini (28 giugno), spettacolo scritto e interpretato da Andrea Del Monte e tratto dall’omonimo libro uscito con Ensemble.

Il programma della Festa della Lettura proseguirà inoltre, sempre il 20 giugno, con il gruppo di lettura Storia d’acqua a Villa Giulia, realizzato in collaborazione con la Divisione FAO WASAG e dedicato al volume Oltre la corrente (Laterza) di Lorenzo Colantoni presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Nella stessa giornata, al Museo dei Bersaglieri di Porta Pia, si terrà la presentazione di Storie di comando di Andrea Santangelo (Salerno Editrice), mentre il 27 giugno avrà luogo la prima visita guidata del percorso gramsciano nel Municipio II realizzata in collaborazione con la Fondazione Gramsci, a ricordo del grande intellettuale che visse proprio in questo territorio.

A raccogliere idealmente il testimone di Fogli(e) in Fiera sarà infine Salotto Indipendente, ciclo di incontri ospitato dal 22 al 30 giugno presso la Casetta dei Pini di Villa Massimo – luogo che il 17 giugno ospiterà anche La tempesta silenziosa – e che proseguirà il dialogo tra autori, editori, operatori culturali e lettori oltre le giornate dell’Ex Dogana.

Tra libri, arti, territorio e impegno civile, Fogli(e) in Fiera restituisce dunque l’immagine di una cultura capace di costruire relazioni, generare confronto e attraversare i confini tra linguaggi e comunità differenti.

Tutto il programma della manifestazione è consultabile qui.

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