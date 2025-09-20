Categorie: Costume e Società Politica
Municipi: ,

Folla ed entusiasmo allo Spallanzani, per l’apertura della Settimana della Scienza

Rocca: "Evento straordinario per avvicinare i giovani al valore della ricerca e della conoscenza"

Redazione - 20 Settembre 2025

Un pubblico numeroso, emozionato e curioso ha riempito gli spazi dello Spallanzani di Roma nella serata di venerdì 19 settembre.

Più di 1.500 persone, tra famiglie, giovani e appassionati, hanno accolto l’apertura della Settimana della Scienza, organizzata dall’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive.

A inaugurare la rassegna è stato il professore Vincenzo Schettini, volto amato della divulgazione scientifica grazie al format “La fisica che ci piace”.

Sul palco, Schettini ha conquistato il pubblico con il suo stile ironico e diretto: «Ringrazio lo Spallanzani per avermi scelto per aprire questa meravigliosa avventuraha detto questo posto risuona della vera bellezza della Scienza, quella fatta di ricerca silenziosa che migliora le nostre vite. Grazie a tutti i ricercatori: siete l’esempio per i nostri figli».

Ad applaudire in platea anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha ricordato come lo Spallanzani sia «un’eccellenza scientifica e umana che rende orgogliosa la nostra Regione. La Settimana della Scienza è un’occasione straordinaria per avvicinare i cittadini, soprattutto i giovani, alla ricerca. Investire in scienza significa investire nel futuro di tutti noi».

La direttrice generale, Cristina Matranga, ha sottolineato lo spirito dell’iniziativa: «Abbiamo deciso di aprirci al territorio, alle scuole, alle associazioni, ai medici. Vogliamo trasmettere soprattutto ai più giovanie in particolare alle ragazze che le materie scientifiche sono appassionanti e fondamentali per affrontare le sfide di domani».

La settimana sarà ricca di appuntamenti: dal seminario su zanzare e virus (lunedì 22), ai cineforum con Dallas Buyers Club e Contagion (23 e 24), fino all’incontro con consultori e dipartimenti di prevenzione dedicato a Hiv e malattie sessualmente trasmissibili (giovedì 25).

In serata, spazio alla musica con il concerto delle band composte da medici e infermieri del Servizio Sanitario Regionale, condotto da Riccardo Rossi.

Gran finale venerdì 26 settembre con la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori: ben 200 scienziati dello Spallanzani apriranno le porte dei laboratori per mostrare da vicino il loro lavoro, tra microscopi, cellule, virus e dna. Una festa della scienza che, per una notte, farà sentire tutti un po’ ricercatori.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici NET 25
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati