Folla ed entusiasmo allo Spallanzani, per l’apertura della Settimana della Scienza

Un pubblico numeroso, emozionato e curioso ha riempito gli spazi dello Spallanzani di Roma nella serata di venerdì 19 settembre.

Più di 1.500 persone, tra famiglie, giovani e appassionati, hanno accolto l’apertura della Settimana della Scienza, organizzata dall’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive.

A inaugurare la rassegna è stato il professore Vincenzo Schettini, volto amato della divulgazione scientifica grazie al format “La fisica che ci piace”.

Sul palco, Schettini ha conquistato il pubblico con il suo stile ironico e diretto: «Ringrazio lo Spallanzani per avermi scelto per aprire questa meravigliosa avventura – ha detto – questo posto risuona della vera bellezza della Scienza, quella fatta di ricerca silenziosa che migliora le nostre vite. Grazie a tutti i ricercatori: siete l’esempio per i nostri figli».

Ad applaudire in platea anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha ricordato come lo Spallanzani sia «un’eccellenza scientifica e umana che rende orgogliosa la nostra Regione. La Settimana della Scienza è un’occasione straordinaria per avvicinare i cittadini, soprattutto i giovani, alla ricerca. Investire in scienza significa investire nel futuro di tutti noi».

La direttrice generale, Cristina Matranga, ha sottolineato lo spirito dell’iniziativa: «Abbiamo deciso di aprirci al territorio, alle scuole, alle associazioni, ai medici. Vogliamo trasmettere soprattutto ai più giovani – e in particolare alle ragazze – che le materie scientifiche sono appassionanti e fondamentali per affrontare le sfide di domani».

La settimana sarà ricca di appuntamenti: dal seminario su zanzare e virus (lunedì 22), ai cineforum con Dallas Buyers Club e Contagion (23 e 24), fino all’incontro con consultori e dipartimenti di prevenzione dedicato a Hiv e malattie sessualmente trasmissibili (giovedì 25).

In serata, spazio alla musica con il concerto delle band composte da medici e infermieri del Servizio Sanitario Regionale, condotto da Riccardo Rossi.

Gran finale venerdì 26 settembre con la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori: ben 200 scienziati dello Spallanzani apriranno le porte dei laboratori per mostrare da vicino il loro lavoro, tra microscopi, cellule, virus e dna. Una festa della scienza che, per una notte, farà sentire tutti un po’ ricercatori.

