Follia a Boccea: rissa davanti all’Agenzia immobiliare per un bisogno fisiologico
Il controllo dei militari ha coinvolto anche altri fronti in zona
Una serata che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Tra il quartiere Aurelio e Boccea, le strade si sono accese di violenza e microcriminalità, costringendo i Carabinieri a un intervento d’emergenza che ha portato a denunce, arresti e feriti. Tutto comincia con un gesto apparentemente banale, ma che in pochi minuti degenera in una rissa selvaggia.
Martedì sera, intorno alle 19:00, a Largo di Boccea, un uomo che stava bivaccando nella zona decide di espletare i propri bisogni dietro un’agenzia immobiliare.
L’invito dei passanti ad allontanarsi diventa scintilla per un parapiglia immediato.
Il caos dura pochi minuti, ma è sufficiente per ferire due persone, entrambe con prognosi di sette giorni. Tre gli uomini denunciati, tra i 28 e i 42 anni, mentre i residenti assistono sgomenti a una scena di ordinaria follia in pieno orario di rientro.
Il giro d’affari criminale nel distretto
L’azione dei Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro non si è fermata alla rissa. Controlli a tappeto hanno fatto emergere un vero e proprio “mercato” della microcriminalità:
Furti con destrezza: Due donne sono state arrestate per furti aggravati in negozi. Una 58enne romana aveva sottratto profumi per un valore di 850 euro, mentre una 40enne peruviana utilizzava borse schermate “anti-taccheggio” per nascondere merce per oltre 500 euro.
Spaccio tra la vegetazione: All’interno del Parco del Pineto, i cani del nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria hanno permesso l’arresto di due cittadini egiziani sorpresi a spacciare tra gli alberi.
Bus paralizzato: Un senza dimora di 39 anni è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio dopo aver bloccato un autobus di linea per circa mezz’ora, senza alcun motivo apparente.
Non solo degrado: truffe e guida sotto sostanze
Il controllo dei militari ha coinvolto anche altri fronti: un 54enne romano è stato arrestato su ordinanza per associazione a delinquere finalizzata a reati finanziari, mentre un giovane di 21 anni è stato denunciato per guida sotto l’effetto di hashish.
Infine, tre esercizi commerciali della zona sono stati sanzionati per un totale di 11.000 euro, a causa di gravi irregolarità amministrative.
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