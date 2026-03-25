Follia a Boccea: rissa davanti all’Agenzia immobiliare per un bisogno fisiologico

Una serata che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Tra il quartiere Aurelio e Boccea, le strade si sono accese di violenza e microcriminalità, costringendo i Carabinieri a un intervento d’emergenza che ha portato a denunce, arresti e feriti. Tutto comincia con un gesto apparentemente banale, ma che in pochi minuti degenera in una rissa selvaggia.

Martedì sera, intorno alle 19:00, a Largo di Boccea, un uomo che stava bivaccando nella zona decide di espletare i propri bisogni dietro un’agenzia immobiliare.

L’invito dei passanti ad allontanarsi diventa scintilla per un parapiglia immediato.

Il caos dura pochi minuti, ma è sufficiente per ferire due persone, entrambe con prognosi di sette giorni. Tre gli uomini denunciati, tra i 28 e i 42 anni, mentre i residenti assistono sgomenti a una scena di ordinaria follia in pieno orario di rientro.

Il giro d’affari criminale nel distretto

L’azione dei Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro non si è fermata alla rissa. Controlli a tappeto hanno fatto emergere un vero e proprio “mercato” della microcriminalità:

Furti con destrezza: Due donne sono state arrestate per furti aggravati in negozi. Una 58enne romana aveva sottratto profumi per un valore di 850 euro, mentre una 40enne peruviana utilizzava borse schermate “anti-taccheggio” per nascondere merce per oltre 500 euro.

Spaccio tra la vegetazione: All’interno del Parco del Pineto, i cani del nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria hanno permesso l’arresto di due cittadini egiziani sorpresi a spacciare tra gli alberi.

Bus paralizzato: Un senza dimora di 39 anni è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio dopo aver bloccato un autobus di linea per circa mezz’ora, senza alcun motivo apparente.

Non solo degrado: truffe e guida sotto sostanze

Il controllo dei militari ha coinvolto anche altri fronti: un 54enne romano è stato arrestato su ordinanza per associazione a delinquere finalizzata a reati finanziari, mentre un giovane di 21 anni è stato denunciato per guida sotto l’effetto di hashish.

Infine, tre esercizi commerciali della zona sono stati sanzionati per un totale di 11.000 euro, a causa di gravi irregolarità amministrative.

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