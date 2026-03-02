Follia a Centocelle: pretende birra gratis e colpisce il titolare con una bottiglia. Arrestato 48enne

Erano circa le 18:30 di ieri domenica 1 marzo, quando la quiete del minimarket di Piazzale delle Gardenie è stata spezzata dal 48enne.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e in evidente stato di alterazione — probabilmente dovuto all’abuso di sostanze — aveva preteso una birra senza pagare.

Al netto rifiuto del titolare, un 53enne di origini bengalesi, la reazione è stata brutale: l’aggressore ha afferrato la bottiglia in vetro e l’ha scagliata con violenza contro la testa del commerciante.

Non contento, ha poi sferrato un pugno in pieno volto a un secondo uomo, un 37enne connazionale del titolare che si trovava nel locale.

L’aggressione ai Carabinieri

Quando i militari della Stazione Roma Centocelle, allertati dal 112, hanno fatto irruzione nel minimarket, la situazione era già incandescente. L’uomo, fuori di sé, non si è arreso: ha tentato di divincolarsi, sferrando spintoni e calci contro i Carabinieri.

Ne è nata una colluttazione durante la quale i militari hanno riportato contusioni giudicate guaribili tra i 7 e i 10 giorni dal Policlinico Casilino.

Il trasporto in ospedale e l’arresto

Le due vittime dell’aggressione sono state soccorse dal 118 e trasportate in codice giallo all’ospedale Vannini: fortunatamente, sebbene ferite, non sono in pericolo di vita.

L’aggressore, a causa del persistente stato di forte agitazione, è stato sedato dal personale medico e trasferito in codice rosso psichiatrico al Pertini.

L’uomo è stato tratto in arresto per lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Al termine del ricovero, non finirà in cella, ma sarà piantonato nel proprio domicilio, in attesa di comparire davanti al giudice per il rito direttissimo.

