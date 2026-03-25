Follia a Ostia: lite tra coinquilini finisce a coltellate sotto gli occhi della polizia

Le strade di Ostia Ponente sono state teatro, nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo 2026, di un episodio di violenza che ha lasciato il quartiere sotto choc.

Protagonisti involontari di questa vicenda sono stati due coinquilini: una lite per motivi futili è esplosa in un attimo, trasformandosi in un’aggressione armata davanti agli occhi increduli della Polizia di Stato.

La lite che diventa dramma

Gli agenti del IX Distretto Esposizione erano intervenuti pensando di sedare una normale discussione animata. Ma ciò che li attendeva era una scena da film: due uomini in strada urlavano, e uno di loro impugnava un enorme coltello da macellaio di 50 centimetri.

Alla vista della pattuglia, l’aggressore, cittadino colombiano di 48 anni, invece di fermarsi ha sferrato un fendente contro la vittima, cercando poi di dileguarsi tra le palazzine di Ostia Ponente.

La fuga e il tentativo di nascondersi

L’inseguimento è stato immediato: con il supporto degli agenti del X Distretto Lido, la caccia all’uomo ha attraversato vicoli e cortili.

L’aggressore è stato bloccato davanti alla porta di un’abitazione vicina, dove un conoscente cercava di farlo entrare per nasconderlo. Il coltello, tentativamente occultato, è stato recuperato e posto sotto sequestro.

Arresto e conseguenze legali

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. L’Autorità Giudiziaria ha già convalidato il fermo, confermando la gravità dell’episodio.

La vittima tra paura e sollievo

La vittima, soccorsa dai sanitari del 118 già presenti sul posto, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Grassi. Nonostante la violenza del fendente, per fortuna nessun organo vitale è stato colpito: la prognosi è di 30 giorni.

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