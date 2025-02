Follia a Torpignattara: si spoglia davanti a donne e bambini, la folla tenta di linciarlo

Momenti di tensione a Roma, nel quartiere Torpignattara. Nel pomeriggio di mercoledì 5 febbraio 2025, un uomo di 28 anni si è denudato in pieno giorno nei pressi di largo Raffaele Pettazzoni, a pochi passi dal parco Giordano Sangalli, esibendo le proprie parti intime davanti a una donna e sotto gli occhi increduli di alcuni bambini. Il gesto ha scatenato l’ira dei presenti, tanto che l’uomo ha rischiato di essere aggredito dalla folla.

Secondo le testimonianze raccolte, il 28enne di origine pakistana si sarebbe improvvisamente abbassato i pantaloni, mostrando i genitali a una passante. Ma non solo: oltre all’atto osceno, l’uomo avrebbe iniziato a urlare frasi offensive e volgari nei confronti della donna, in un crescendo di tensione che ha lasciato i presenti sgomenti.

Alcuni bambini, che si trovavano a pochi metri di distanza, hanno assistito alla scena, aumentando la gravità dell’accaduto. In pochi istanti, nel quartiere si è sparsa la voce dell’episodio e attorno all’uomo si è radunato un gruppo di residenti infuriati, pronti a farsi giustizia da soli.

La situazione è precipitata rapidamente. Mentre l’uomo continuava a inveire, sul posto sono accorse le pattuglie dei commissariati Porta Maggiore e Torpignattara.

Alla vista degli agenti, il 28enne ha tentato di opporsi con forza all’arresto, costringendo le forze dell’ordine a un intervento energico per immobilizzarlo.

Nel frattempo, la folla, esasperata e in cerca di vendetta, ha provato ad aggredire l’uomo, urlando contro di lui e tentando di avvicinarsi per colpirlo. Solo il pronto intervento degli agenti ha evitato che la situazione degenerasse.

Dopo aver riportato l’ordine, la polizia ha arrestato l’uomo con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico, aggravati dalla presenza di minori. La vicenda ha suscitato sdegno e rabbia tra i residenti di Torpignattara, che denunciano un aumento di episodi simili nel quartiere.

Le immagini della scena sono già diventate virali, condivise sulla nota pagina social “Welcome to Favelas”, dove il caso ha acceso il dibattito tra indignazione e richieste di maggiore sicurezza nelle strade della Capitale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.