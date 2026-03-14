Follia notturna a Centocelle: in quindici contro due. Pestaggio shock davanti alla metro Gardenie

Una notte come tante nel quadrante est della capitale si è trasformata all’improvviso in una scena di violenza.

Era circa l’una tra il 13 e il 14 marzo quando, tra viale della Primavera e piazzale delle Gardenie, a pochi passi dalla stazione Metro C di Gardenie, un gruppo numeroso di giovanissimi ha accerchiato due ragazzi della loro stessa età. Quello che inizialmente sembrava un semplice alterco è degenerato rapidamente in un’aggressione brutale.

Secondo le prime ricostruzioni raccolte sul posto, la tensione sarebbe nata sotto i portici del mercato rionale della zona. Prima le parole pesanti, poi gli insulti e infine la violenza.

In pochi istanti la situazione è precipitata: una quindicina di ragazzi si sarebbero stretti attorno ai due coetanei, creando una sproporzione che ha lasciato ben poche possibilità di difesa.

Nel caos di quei momenti uno dei due amici è riuscito ad allontanarsi, mentre l’altro è rimasto intrappolato nel cerchio del gruppo. È su di lui che si sarebbe concentrata la furia degli aggressori, trasformando la lite in un vero e proprio pestaggio.

Le urla e il trambusto hanno attirato l’attenzione dei residenti e dei passanti, che hanno immediatamente contattato il numero unico di emergenza. Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivate tre pattuglie dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile.

Quando i militari sono giunti nell’area, però, del gruppo non c’era più traccia: gli aggressori si erano già dileguati tra le strade del quartiere.

Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e identificare i responsabili.

Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nei pressi della stazione della Metro C e delle attività commerciali della zona, nella speranza che possano aver ripreso i momenti dell’aggressione o la fuga dei giovani.

Resta da chiarire cosa abbia innescato una violenza così improvvisa: una spedizione punitiva organizzata oppure una lite nata per motivi banali e poi sfuggita di mano.

Le indagini proseguono per dare un volto ai componenti del branco e fare luce su una notte che ha lasciato dietro di sé paura e interrogativi nel quartiere.

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