Follia sulla Pontina, auto contromano nella notte: fermata dalla Polizia Locale

Serata ad alta tensione lungo la Pontina, dove solo il rapido intervento della Polizia Locale di Roma Capitale ha evitato conseguenze ben più gravi.

Erano circa le 22 quando, all’altezza di Castel Romano, una Fiat 500 ha imboccato contromano la carreggiata in direzione Roma, procedendo invece verso Pomezia. Una manovra pericolosissima che ha generato attimi di panico tra gli automobilisti e provocato l’urto con quattro veicoli.

Il rischio tragedia

La situazione si è fatta subito critica: la vettura, lanciata nel senso opposto di marcia, avrebbe potuto causare uno scontro frontale con esiti drammatici. A evitare il peggio è stata la prontezza degli agenti del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), con il supporto delle pattuglie del IX Gruppo Eur e del GPIT.

In pochi minuti è stato disposto il blocco del traffico, impedendo l’accesso di altri veicoli nel tratto interessato e mettendo in sicurezza l’area.

L’intervento decisivo

Parallelamente, un’altra pattuglia è riuscita a intercettare e fermare l’auto, ponendo fine alla corsa contromano. Alla guida c’era una donna di 27 anni.

Sottoposta ai controlli, è risultata positiva all’alcoltest, con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito. Per lei è scattata la denuncia, mentre il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca.

Un’azione che evita il peggio

Determinante il coordinamento tra le unità intervenute, che ha consentito di gestire un’emergenza ad altissimo rischio senza conseguenze irreparabili.

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