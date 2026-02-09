Follia sulla Togliatti: tenta di investire un Carabiniere per sfuggire al controllo. Arrestato pusher

Tutto è iniziato quando, alla guida di un ciclomotore a noleggio, ha incrociato un posto di blocco dei Carabinieri. Invece di fermarsi e accostare, l’uomo ha scelto la fuga, dando il via a una serie di manovre estremamente pericolose che hanno messo a rischio l’incolumità dei passanti e delle stesse forze dell’ordine.

L’episodio si è consumato all’incrocio tra viale Palmiro Togliatti e via Prenestina. Alla vista delle divise, il 40enne ha effettuato una brusca inversione di marcia nel mezzo dell’incrocio, tentando di dileguarsi nel traffico.

La Centrale Operativa ha immediatamente allertato un secondo equipaggio del Nucleo Radiomobile, posizionato poco più avanti per chiudere ogni possibile via di fuga.

Quando i Carabinieri hanno tentato di sbarrargli la strada, l’uomo ha reagito in modo ancora più grave: invece di fermarsi, ha accelerato puntando il ciclomotore contro un militare, nel tentativo di investirlo e farsi largo.

Solo la prontezza e il coordinamento degli equipaggi hanno evitato conseguenze peggiori. Il fuggitivo è stato rapidamente rallentato e bloccato in sicurezza.

La successiva perquisizione ha chiarito il motivo di una condotta tanto rischiosa. Nel sottosella del ciclomotore i militari hanno rinvenuto tre involucri contenenti circa due grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte per la cessione.

Sequestrati anche 50 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, ritenuti il provento dell’attività di spaccio svolta nelle ore precedenti.

Condotto in caserma, l’uomo è stato arrestato e dovrà ora rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria di resistenza a pubblico ufficiale, per la fuga e il tentato investimento, e di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

