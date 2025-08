Fondo criminale: oltre un chilo di cocaina nascosta tra le acque di Ponza

Una scoperta inquietante, nascosta tra i fondali cristallini della perla del Tirreno. La Guardia di Finanza ha rinvenuto, nei pressi dell’area ormeggi dell’isola di Ponza, una busta impermeabile zavorrata con chiavi inglesi e un martello.

Al suo interno, ben 15 panetti di cocaina purissima, per un totale di 1,2 chili. Una scorta che avrebbe potuto generare fino a 5mila dosi, con un valore al dettaglio stimato tra i 400 e i 500 mila euro.

Un ritrovamento che ha colto di sorpresa, ma che non è frutto del caso. Le Fiamme Gialle, infatti, da tempo hanno intensificato i controlli sull’isola, anche con l’aiuto delle unità cinofile e dei reparti navali.

Obiettivo: spezzare le rotte della droga prima che raggiungano le mani dei consumatori, soprattutto durante i picchi turistici estivi che rendono Ponza un luogo particolarmente sensibile.

Il carico, secondo quanto ipotizzato dagli investigatori, sarebbe stato abbandonato da un corriere, forse insospettito dalla crescente presenza delle forze dell’ordine. Il metodo, ingegnoso quanto rischioso, prevedeva l’inabissamento parziale della droga, pronta per essere recuperata successivamente, lontano da occhi indiscreti.

Non è un caso isolato. Solo lo scorso fine settimana, i controlli serrati della Guardia di Finanza hanno portato alla segnalazione di sette persone – di età compresa tra i 17 e i 35 anni – trovate in possesso di stupefacenti, cinque delle quali residenti nella Capitale. Segno che il flusso tra Roma e Ponza, specie durante i weekend e in vista del Ferragosto, non riguarda solo vacanzieri.

La droga è stata sequestrata e messa a disposizione della magistratura. Resta ora da chiarire chi abbia organizzato il traffico e se esista un canale strutturato per il rifornimento del mercato locale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.