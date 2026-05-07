Fontana di Trevi, stretta sulla “truffa delle tre campanelle”: oltre 20 denunciati in due settimane

Controlli serrati tra le vie del centro storico di Roma contro la cosiddetta “truffa delle tre campanelle”, uno dei raggiri più diffusi nelle aree ad alta presenza turistica della Capitale.

La Polizia Locale ha intensificato nelle ultime settimane le operazioni nelle zone più frequentate dai visitatori, portando al fermo e alla denuncia di oltre venti persone.

Nel corso delle attività, coordinate dagli agenti del I Gruppo Centro Storico, sono stati sequestrati circa duemila euro ritenuti provento delle attività illecite.

L’ultimo intervento è scattato nella giornata di ieri nell’area di Fontana di Trevi, dove gli agenti hanno bloccato due uomini di 53 anni, entrambi cittadini romeni, sospettati di organizzare il gioco-truffa utilizzato per attirare e raggirare turisti e passanti.

Secondo la ricostruzione della Polizia Locale, uno dei due avrebbe agito come complice individuando due turisti appena entrati in un bar con del denaro in mano. Approfittando di un momento di distrazione, l’uomo avrebbe sottratto rapidamente alcune banconote tentando poi di allontanarsi tra la folla.

La fuga è stata però interrotta dagli agenti che stavano monitorando il gruppo a distanza nell’ambito di un servizio mirato contro i fenomeni di microcriminalità nell’area del Tridente.

Entrambi sono stati denunciati, mentre per uno dei due è scattata anche l’accusa di furto. Gli agenti hanno inoltre sequestrato il materiale utilizzato per il gioco illecito insieme al denaro ritenuto frutto dell’attività fraudolenta.

Nei confronti dei due uomini è stato disposto anche il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

I controlli proseguono quotidianamente nelle principali aree monumentali della città, soprattutto in vista dell’aumento dei flussi turistici legati alla stagione estiva.

Negli stessi servizi, nei giorni scorsi, la Polizia Locale ha denunciato un altro uomo fermato per atteggiamento sospetto e trovato in possesso di un manganello telescopico in metallo e di una piccola quantità di cocaina.

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