Fonte Ostiense, smantellato insediamento abusivo vicino al Centro Elsa Morante: via a bonifica degli orti di via Carlo Levi

Un intervento mirato per restituire decoro, igiene e sicurezza a una delle aree verdi più frequentate del quadrante meridionale della città.

Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno completato una maxi-operazione di sgombero e monitoraggio territoriale nel quartiere di Fonte Ostiense, smantellando un insediamento abusivo sorto a ridosso degli orti urbani e avviando la contestuale bonifica ambientale della zona.

L’operazione sul campo, pianificata nei giorni scorsi a seguito delle continue e preoccupanti segnalazioni dei residenti della zona, è scattata nel pomeriggio di ieri, giovedì 18 giugno, concentrandosi nei terreni attigui a via Carlo Levi, a pochissimi metri di distanza dal Centro Culturale “Elsa Morante”.

Baracche e rifiuti a ridosso del centro culturale

L’area colpita dal degrado era stata progressivamente trasformata in una micro-baraccopoli abusiva. I caschi bianchi del IX Gruppo Eur, supportati dal personale specializzato del Reparto NAE (Nucleo Assistenza Emarginati), hanno accertato la presenza di alloggi di fortuna tirati su con materiali di recupero (legno, teli di plastica e lamiere) e, soprattutto, di ammassi imponenti di rifiuti di ogni genere, che stavano compromettendo la salubrità del polmone verde.

Nel corso del blitz e delle attività di identificazione, i vigili urbani hanno rintracciato all’interno dell’insediamento un cittadino di nazionalità bulgara.

All’uomo è stata immediatamente proposta l’attivazione delle tutele assistenziali attraverso la Sala Operativa Sociale (Sos) del Campidoglio per trovare una sistemazione regolare alloggiativa.

Lo straniero ha tuttavia rifiutato l’aiuto del Comune, liberando spontaneamente l’area e dichiarando di preferire il trasferimento temporaneo presso la dimora di alcuni conoscenti.

Area restituita al quartiere

Non appena l’area è stata liberata dalle occupazioni, sono entrate in azione le ruspe. Le delicate operazioni di abbattimento dei manufatti illegali e di rimozione dei rifiuti stradali sono state completate in tempi record grazie al supporto tecnico della ditta di cantiere già attiva nella zona.

L’azienda ha messo a disposizione degli agenti i propri mezzi pesanti e le attrezzature per accelerare il carico dei cassoni e garantire il totale ripristino dei luoghi, scongiurando il rischio di nuove occupazioni lampo nei prossimi giorni.

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