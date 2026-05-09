Foro Italico, arrestato uomo con droga nascosta nell’auto: individuato grazie all’intuito della Polizia Locale

Una normale attività di controllo del territorio e della sicurezza stradale si è trasformata in un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti nei pressi dello Stadio Olimpico.

Gli agenti del I Gruppo Prati e del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale di Roma Capitale hanno fermato un uomo di 31 anni, cittadino colombiano, trovato con droga abilmente nascosta nella propria vettura.

L’intervento e il sospetto

Il controllo è avvenuto durante uno dei posti predisposti nella zona del Foro Italico. Fin dai primi istanti, gli agenti hanno notato un comportamento nervoso e poco collaborativo da parte del conducente, un atteggiamento che ha subito destato sospetti.

La scoperta

Grazie all’accurata osservazione e all’esperienza investigativa degli agenti, il veicolo è stato sottoposto a un’ispezione approfondita.

L’attenzione dei caschi bianchi ha permesso di individuare un contenitore calamitato nascosto in un vano tra motore e carrozzeria, ideato per eludere controlli superficiali.

All’interno del nascondiglio sono stati trovati diversi involucri contenenti circa 20 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish e marijuana. Durante l’ispezione sono stati sequestrati anche circa 800 euro in contanti e alcune carte di credito intestate a terzi.

L’arresto

L’uomo è stato quindi accompagnato presso gli uffici della Polizia Locale per le procedure di rito e arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

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