Forte temporale su Roma nella notte: lampi e raffiche di vento

Tuoni fragorosi, lampi che squarciavano il cielo e raffiche di vento violentissime: così, nella notte, Roma è stata colpita da un nubifragio improvviso che ha seminato paura e disagi.

La pioggia ha iniziato a cadere intorno alle 2, anticipata da un’intensa attività elettrica che in molti hanno documentato sui social, svegliando interi quartieri della Capitale.

Nel giro di poche ore sono stati oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco a Roma e provincia: piante sradicate, rami spezzati, insegne pericolanti.

Le zone più colpite? Il quadrante sud-est e il litorale, da Fregene a Ostia, dove il vento ha spazzato via sdraio e ombrelloni dagli stabilimenti, danneggiando anche le vetrate di alcuni ristoranti.

Il maltempo, frutto di una perturbazione atlantica, ha causato disagi anche ai trasporti: le stazioni metro di Battistini e Cinecittà non hanno aperto regolarmente al mattino, ma con un’ora e mezza di ritardo, creando code e attese tra i pendolari.

Pesante anche il bilancio per la viabilità cittadina. La polizia locale ha effettuato oltre 90 interventi solo nella notte. A nord della Capitale, rami caduti in via Boccea, via Formellese, via del Mare e lungo la via Nomentana all’altezza del Gra.

In via del Foro Italico, all’altezza di via dei Campi Sportivi, la caduta di un albero ha costretto alla chiusura della carreggiata in direzione Trionfale: miracolosamente nessun veicolo è rimasto coinvolto.

Luceverde segnala numerose chiusure: via Monte Zebio a Prati, via Felice Rossi Gondi in zona Lanciani, via di Tor Cervara, via della Cesarina, via Scarpanto, via Attilio Hortis e via Bellegra a Villa Gordiani. Problemi anche su via Anagnina, mentre un allagamento ha imposto la chiusura di una corsia di via Appia, all’altezza di Ciampino.

Disagi pure in provincia: a Valmontone il sottopasso di via della Pace è stato completamente sommerso dall’acqua, intrappolando un’automobilista poi tratto in salvo da vigili del fuoco e protezione civile.

