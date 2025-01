“Fototessere alla stazione” di Giuseppe Castrillo, al Pentatonic

Domenica 9 febbraio 2025, dalle 16,30 alle 18,30* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 – Roma Laurentina

Incontro con Giuseppe Castrillo e il suo libro Fototessere alla stazione, Graus Ed. 2024

In conversazione con l’autore: Anna Maria Curci

«Sembra che l’io poetico sia il primo a essere incantato dal mistero che non può mai essere interamente risolto. L’impressione è che le istantanee, le “fototessere alla stazione”, mettano in movimento uno stupore che è fecondo e che si rinnova, che sprigiona lampi di intuizione, vie d’accesso a territori segreti» (Anna Maria Curci)

Giuseppe Castrillo

Ha insegnato Lettere italiane e latine nelle Scuole Superiori e ha ricoperto il ruolo di Dirigente Scolastico. Ha studiato la Letteratura Italiana dal tardo Cinquecento al Novecento (Teatro minore del Rinascimento meridionale; Attese e proposte della cultura tra Sette e Ottocento; La metafora in Vincenzo Monti; Letture e progetti di letture. Luzi e Fortini; Gianni Rodari. Strategie di lettura: errori, bugie, distrazioni). Ha scritto recensioni per “Critica Letteraria” (Napoli, Loffredo) e per “Italianistica”(Pisa, Nistri-Lischi).

Da qualche anno si dedica alla narrativa (Stella del mattino, Edizioni dell’Erranza 2020; L’ora tinta, Europa Edizioni, 2021) e alla poesia (Recisioni e suture. Taccuino del trito sentire, Aletti 2021, e Fototessere alla stazione, Graus 2024).

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2025 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

