Frana sull’Ardeatina, scatta la chiusura: strada off limits per cinque giorni. Al via i lavori di messa in sicurezza

Una delle arterie più trafficate del quadrante sud della Capitale si prepara a fermarsi per consentire un intervento urgente di messa in sicurezza.

Da lunedì 9 a venerdì 13 marzo, via Ardeatina resterà chiusa al traffico nel tratto compreso tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta.

Un blocco totale della circolazione veicolare, con l’unica eccezione del traffico locale, necessario per consentire operazioni delicate sui versanti collinari che costeggiano la strada.

La chiusura arriva dopo il distacco di materiale roccioso dal pendio che nei giorni scorsi ha invaso la carreggiata, rendendo indispensabile l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Proprio i pompieri hanno disposto lo stop alla circolazione, dando il via a un intervento complesso coordinato dal Dipartimento Lavori Pubblici di Roma Capitale.

Versanti da mettere in sicurezza

Nei primi giorni di cantiere gli operai saranno impegnati nella riprofilatura dei versanti, con l’asportazione delle porzioni di terreno instabile da una scarpata alta oltre nove metri.

Un’operazione delicata che, per motivi di sicurezza, non può essere eseguita con il traffico in transito.

Per questo motivo la strada resterà completamente chiusa durante la prima fase dei lavori, come previsto dalle prescrizioni dei Vigili del Fuoco.

Parallelamente si procederà anche all’abbattimento di alcune alberature considerate pericolose.

Le piante, secondo le perizie tecniche e dopo il nulla osta del Parco regionale dell’Appia Antica, risultano infatti compromesse da malattie e da un apparato radicale in parte scoperto che ne mette a rischio la stabilità.

Dopo la chiusura, senso unico alternato

Conclusa la fase più critica, via Ardeatina verrà riaperta con senso unico alternato, per permettere il proseguimento delle operazioni di consolidamento dei versanti senza bloccare completamente la circolazione.

Il progetto prevede un sistema di protezione a più livelli: prima la posa di una stuoia in fibra vegetale, poi l’installazione di una rete metallica ancorata con puntelli lunghi due metri e infine un’ulteriore barriera realizzata con cavi d’acciaio.

L’obiettivo è creare una protezione capace di trattenere eventuali scivolamenti di terra e intercettare possibili distacchi di blocchi tufacei prima che possano raggiungere la carreggiata.

Riapertura al termine dei lavori

Durante questa seconda fase il cantiere occuperà una corsia di marcia, permettendo comunque il passaggio delle auto sotto la regolazione del traffico.

Solo al termine delle operazioni di consolidamento via Ardeatina tornerà completamente percorribile.

A comunicarlo, in una nota ufficiale, è stato l’assessorato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture di Roma Capitale, che invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e alle deviazioni predisposte lungo il tratto interessato dai lavori.

