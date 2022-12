Venerdì 6 gennaio 2023, nella splendida cornice della Sala Maestra di Palazzo Chigi, nella Città di Ariccia, alle ore 18.00, si svolgerà il grande Concerto Francesco Che Sarà Santo con musiche e liriche di Mario Alberti, organizzato dall’Associazione Culturale La Terzina.

L’evento si colloca nella più ampia manifestazione Ariccia da Amare – Winter is Coming, che la città di Ariccia ha organizzato per il periodo delle feste di Natale e i primi mesi del nuovo anno. Una serie di appuntamenti culturali, musicali, teatrali e sociali che stanno animando la città con un ricco e intenso programma in grado di regalare ai cittadini momenti di svago e di divertimento. La kermesse, iniziata l’8 dicembre, con le celebrazioni per la festa della Madonna di Galloro, termina domenica 5 febbraio con una cena al buio all’interno di Palazzo Chigi.

L’appuntamento del 6 gennaio, il giorno dell’Epifania, racconta la vita e la storia di San Francesco in modo del tutto nuovo: con la musica. Una sinfonia, unica nel suo genere, dedicata al Patrono d’Italia e donata a Papa Francesco in occasione del Giubileo della Misericordia.

“La Regione Lazio è orgogliosa di patrocinare e sostenere eventi culturali di così alto spessore, che valorizzano i territori e gli Enti che lo rappresentano” spiega Marco Cacciatore, Consigliere Regionale, Presidente X Commissione – Urbanistica, Politiche Abitative e Rifiuti. “Una Sinfonia composta e dedicata al Patrono d’Italia San Francesco, da Uomo a Santo. Finalmente la figura del frate, che inventò il presepe, sarà raccontata non solo dal cinema ma dalla musica. La cultura abbatte ogni confine, ci ricorda di essere italiani ed io sono lieto di partecipare a questo grande concerto” prosegue il Consigliere. Grande compiacimento anche da parte del Sindaco di Ariccia, Gianluca Staccoli “Esprimo grande soddisfazione per il calendario degli eventi proposti e ideati per questo magico periodo natalizio” commenta in una nota “Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione di questo cartellone e a quanti, nel corso dei prossimi mesi, realizzeranno i singoli appuntamenti. Un ringraziamento particolare va alle consigliere delegate Anita Luciano e Irene Falcone, che hanno speso tempo ed energie per portare a casa un programma ricco e che riuscirà, ne sono certo, ad accontentare tutti”.

All’appuntamento, oltre il Sindaco Gianluca Staccoli e il Consigliere Marco Cacciatore, ci saranno anche la Consigliera delegata alle Associazioni, Marchio IGP e Bandi Europei Anita Luciano e la Consigliera delegata alla Scuola, Irene Falcone che hanno dato un contributo fondamentale all’evento. Durante la serata saranno presenti due relatori d’eccezione quali Aldo Onorati Professore, Cittadino Onorario e Dantista, L. Rino Caputo Professore di Letteratura Italiana e Presidente Centro Studi Internazionale sull’Ars Nova di Certaldo “Marcello Masini” che guideranno il pubblico alla conoscenza storica, letteraria e religiosa del Patrono d’Italia. La parte concertistica della serata sarà curata dal Maestro Mario Alberti che ha curato gli adattamenti, le liriche e le trascrizioni insieme al Maestro e Direttore Carmine Scura. La Sinfonia, unica e particolare nel suo genere, racconta l’evoluzione di Francesco da Uomo a Santo e sarà seguita dal Filarmonico “E. Ugolini”.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale La Terzina con il contributo di LazioCrea, in Partenariato con la Città di Ariccia e con il Patrocinio di: REGIONE LAZIO, CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, Centro Studi Internazionale sull’Ars Nova di Certaldo “Marcello Masini”.

Associazione Culturale La Terzina

Via Ferrer, 5 – Marino (RM) -Tel. 347 6791345 – latiterraneo@gmail.com