Frascati: arrestato un 43enne per maltrattamenti e tentata estorsione alla compagna disabile

Gli investigatori del Commissariato di Frascati hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 43enne italiano, accusato di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione nei confronti della compagna, una donna costretta su una sedia a rotelle in seguito a un incidente.

L’ennesimo atto di violenza ha portato alla misura estrema della custodia in carcere per l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per aggressioni pregresse.

Una storia di violenza e minacce:

I fatti hanno avuto inizio nel 2021, quando, dopo un grave incidente stradale, la vittima ha riportato lesioni tali da costringerla all’uso permanente di una sedia a rotelle.

Da allora, secondo le sue testimonianze, il compagno, anch’egli rimasto invalido dopo l’incidente, ha manifestato comportamenti sempre più aggressivi.

L’aggressività, spesso accompagnata da abuso di alcol e droghe, ha portato l’uomo a diventare violento e minaccioso nei confronti della compagna.

Lo scorso 5 febbraio, un episodio particolarmente grave ha portato la Polizia di Stato ad intervenire d’urgenza: dopo aver fatto uso di sostanze, l’uomo ha cominciato a insultare e minacciare la donna, arrivando a dirle che le avrebbe incendiato casa se avesse tentato di denunciarlo.

Pretendeva da lei del denaro per acquistare droga e, al suo rifiuto, ha reagito con estrema violenza, colpendola con pugni e spingendole la testa contro il muro.

Soltanto l’intervento degli agenti, allertati dalla vittima, è riuscito a fermare la furia dell’uomo, che è stato trovato ancora in stato di forte agitazione e ha tentato di aggredire anche i poliziotti.

Un escalation di violenze:

Nonostante questo episodio e un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Roma, le aggressioni non si sono fermate. Un anno dopo, la Polizia è nuovamente intervenuta dopo una segnalazione della donna.

In preda a un nuovo scatto d’ira, l’uomo si era barricato in una stanza, distruggendo il mobilio. I poliziotti, con l’aiuto dei Vigili del Fuoco, sono riusciti ad entrare e a calmarlo, affidandolo nuovamente al personale sanitario.

Solo pochi giorni fa, è scattata un’altra chiamata di emergenza, stavolta dagli assistenti sociali di Frascati. Gli agenti hanno ritrovato la donna al pronto soccorso, ferita e provata dall’ennesima aggressione: il compagno, infatti, l’aveva malmenata dopo che lei si era rifiutata di dargli 20 euro.

L’arresto e la custodia cautelare:

Alla luce di tutti questi episodi, la Procura della Repubblica ha coordinato un’indagine che ha portato alla custodia cautelare in carcere del 43enne, che ora si trova a Regina Coeli.

Gli investigatori ritengono l’uomo gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. Le autorità sperano che questa misura possa finalmente mettere fine a una lunga scia di violenze e intimidazioni.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙