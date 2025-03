“Frida Kahlo attraverso l’obiettivo di Nickolas Muray” al Museo Storico della Fanteria di Roma 

A partire dal 15 marzo, il Museo Storico della Fanteria di Roma, in via Santa Croce in Gerusalemme 9, ospita la mostra internazionale “Frida Kahlo attraverso la lente di Nickolas Muray”, visitabile fino al 20 luglio 2025.

L’esposizione è un viaggio intimo nella vita e nell’arte di “Frida Kahlo”, un’icona straordinaria del Novecento, ed è lungo il percorso di circa 50 fotografie che emerge la figura forte dell’artista, non solo per le sue opere, ma anche per gli aspetti più privati e meno noti della sua vita.

“Le fotografie che Muray realizzò nel corso della storia di amore con Frida Kahlo – spiega la curatrice della mostra, Vittoria Mainoldi – coprono un periodo che va dal 1937 al 1946, e ci offrono una prospettiva unica, quella dell’amico, dell’amante e del confidente, e al tempo stesso mostrano le qualità di Muray come ritrattista e come maestro della fotografia a colori, campo pionieristico in quegli anni. Queste immagini mettono anche in luce il profondo interesse di Kahlo per la sua eredità messicana, e gli aspetti più intimi della sua vita e della sua arte“.

La pittrice messicana che è stata immortalata in momenti pubblici e privati, creando un archivio fotografico parte del patrimonio visivo mondiale, si rivela con una personalità sfaccettata ricca di coraggio e forza interiore, ma anche di rara bellezza e spirito indomito.

La mostra, che si inserisce nel centenario dell’incidente che segnò la vita di Frida, per il quale nel 1925 subì gravi fratture che la costrinsero a una vita segnata dal dolore ma che la trasformarono anche nell’artista che oggi tutti conosciamo, offre una prospettiva inedita sul suo rapporto con l’arte, il dolore e l’identità.

Oltre alle fotografie, i visitatori potranno ammirare riproduzioni di lettere, dipinti, e una ricca selezione di abiti e gioielli appartenuti alla Kahlo, con ben otto abiti e sei parure di gioielli ricostruiti artigianalmente. Tra i cimeli esposti, anche il ricordo della sua relazione con Diego Rivera, attraverso lettere private e fotografie, una storia di amore, stima e passione.

Non mancano inoltre una sezione di francobolli internazionali a lei dedicati, a partire dalla prima emissione da parte degli Stati Uniti nel 2001, e una ricostruzione in scala reale dello studio di Frida a Coyoacán, che trasporterà i visitatori direttamente nel cuore della sua creatività.

L’esposizione offre un’opportunità imperdibile per scoprire la Frida Kahlo dietro l’artista, l’essenza di una donna che ha segnato la storia della cultura contemporanea, non solo con la sua arte, ma con la sua capacità di superare ogni difficoltà e di diventare un’icona di forza e bellezza.

Info mostra: dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 19:30, e durante il fine settimana fino alle 20:30.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 15 euro, con possibilità di acquisto online su Ticketone.it.

Per maggiori informazioni: www.navigaresrl.com.

