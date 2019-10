Frida Khalo conquista Roma con la mostra il “Caos dentro”

“Frida Kahlo: il caos dentro” è il nome della mostra con cui Roma rende omaggio alla celebre pittrice messicana che sarà ospitata, fino al 29 marzo, dal SET – Spazio Eventi Tirso. Si tratta di un’esposizione sensoriale che nasce con l’intento di esplorare a 360 gradi il complesso mondo dell’artista, sia dal punto di vista privato che di quello professionale.

“Pensavano che anche io fossi una surrealista, ma non lo sono mai stata. Ho sempre dipinto la mia realtà, non i miei sogni” – dichiarò lei stessa in un’intervista, rilasciata nel 1953 al Time Magazine, per spiegare quanto le sue vicende personali avessero influito sul suo processo creativo. Affetta da spina bifida, una grave malformazione congenita al midollo spinale, all’età di 17 anni subì un gravissimo incidente stradale che ebbe fortissime ripercussioni sulle sue condizioni di salute. Ebbe così inizio per lei un lunghissimo periodo di convalescenza che la costrinse per anni a rimanere bloccata a letto, con il busto ingessato. Fu proprio in queste tristi circostanze che si avvicinò al mondo della pittura ed in particolar modo alla tecnica dell’autoritratto, come fu lei stessa a spiegare: “Dipingo me stessa perché passo molto tempo da sola e sono il soggetto che conosco meglio”.

La mostra offrirà ai visitatori l’opportunità di immergersi completamente nell’universo privato dell’artista, attraverso la riproduzione fedele degli angoli più significativi della cosiddetta “Casa Azul”, dove Frida trascorse la sua intera esistenza, dividendola prima con la sua famiglia e poi successivamente con il marito Diego Rivera. La loro storia d’amore, così travagliata e passionale, prende forma all’interno del percorso espositivo attraverso una serie di oggetti personali, tra cui gli scatti del fotografo Leo Matiz. Sarà, inoltre, possibile ammirare la riproduzione in altissima risoluzione delle opere d’arte di Frida, proposte nel suggestivo formato Modlight.

“Frida Kahlo: il caos dentro”

QUANDO: dal 12 Ottobre 2019 al 29 Marzo 2020

DOVE: SET – Spazio Eventi Tirso – Via Tirso 16/18

ORARI: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 20,00; il sabato e la domenica dalle ore 9,30 alle ore 21,00 (ultimo ingresso 30 minuti prima dell’orario di chiusura).

CONTATTI: http://www.mostrafridakahlo.it