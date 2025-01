Frigidaire, la rivoluzione dell’arte in mostra al Museo di Roma in Trastevere

Dal 19 marzo al 29 giugno 2025, il Museo di Roma in Trastevere sarà il palcoscenico di un evento unico, la mostra/evento di Frigidaire.

Questa straordinaria esposizione celebrerà la storica rivista d’arte Frigidaire, riconosciuta come una delle pubblicazioni più rivoluzionarie nel panorama culturale mondiale.

La mostra offrirà un viaggio immersivo tra le immagini iconiche e i protagonisti che hanno animato le pagine della rivista, simbolo di una libertà di espressione radicale e di una narrazione incisiva delle trasformazioni culturali e sociali dagli anni ’70 a oggi.

Per realizzare questa iniziativa, è stata avviata una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation.

I fondi raccolti saranno utilizzati per coprire i costi organizzativi e garantire l’accessibilità dell’evento, con particolare attenzione agli appassionati che da sempre seguono e amano Frigidaire.

I visitatori potranno immergersi completamente nell’universo di Frigidaire grazie a un percorso espositivo ricco e variegato: opere originali e poster storici delle pubblicazioni; fotografie e materiali rari che documentano l’evoluzione della rivista; proiezioni video che raccontano i momenti più significativi della sua storia; eventi speciali, incontri e performance in omaggio alla creatività senza confini di Frigidaire.

Fondata a Trastevere nel novembre 1980, Frigidaire ha saputo conquistare e mantenere un ruolo centrale nel panorama culturale grazie alla sua capacità di innovare e sorprendere.

Oggi il progetto continua a vivere attraverso il supporto delle nuove generazioni e la vitalità della Repubblica di Frigolandia, nata nel 2005 in Umbria come Museo/Laboratorio dell’Arte Maivista e nuova sede della redazione.

Nel corso della sua storia, Frigidaire ha accolto contributi di artisti, fumettisti, fotografi, scrittori e reporter provenienti da tutto il mondo, diventando una vera fucina di creatività.

Questo valore è stato riconosciuto anche a livello internazionale: nel 2017, l’Università di Yale ha acquisito parte del suo archivio per la Beinecke Rare Book and Manuscript Library, sottolineando l’impatto culturale e artistico della rivista.

Per maggiori informazioni:

https://www. produzionidalbasso.com/ project/frigidaire-storia-e- immagini-della-piu- rivoluzionaria-rivista-d-arte- del-mondo/

